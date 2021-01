Italiaanse fabrikant Beta keert met Van Horebeek terug in MXGP

Betamotor was al langere tijd actief in de Enduro en Trial kampioenschappen, maar legt zich nu dus ook toe op de motorcross. Het is niet de eerste keer dat de fabrikant van zich doet spreken, daar het in de naam Beta ook in de jaren ’70 al actief was. In 1978 was de Belg Gilbert de Roover het meest succesvol, hij werd in dat jaar zevende in het WK 125cc en eindigde vier keer tussen de podiumplekken.

Het Italiaanse team, dat afgelopen seizoen nog met Yamaha reed en de talentvolle Duitser Henry Jacobi onder contract had, heeft naast de sterke Belg in Jimmy Clochet ook een sterke tweede rijder aangetrokken. De Fransman werd tweemaal kampioen in eigen land, zowel op 250- als 450cc-machine.

Betamotor MXGP Team presentatie met Jimmy Clochet en Jeremy van Horebeek

Van Horebeek heeft zelf aangegeven voor twee jaar vast te zijn gelegd. “Ik ben blij te kunnen delen dat ik in 2021 en 2022 voor het nieuwe Betamotor-fabrieksteam ga rijden”, zo stelt hij op zijn eigen sociale media. “Ik kan niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen en wil graag SDM Corse bedanken dat ze dit voor elkaar hebben gekregen.” Vermoedelijk wil de Italiaanse fabrikant de ervaren podiumklant inzetten om een goede motor neer te kunnen zetten.

Op 21 februari zal Beta-SDM Corse MX Team voor het eerst aan de start staan bij een internationale crosswedstrijd, wanneer in Riola Sardo de eerste ronde van het open kampioenschap van Italië op het programma staat.