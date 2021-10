Behind the Bullet - EP7: Een kijkje in het leven van Jeffrey Herlings

In de zevende aflevering pakken we de draad weer op na de zomerstop. Na vier weken zomervakantie is Herlings volledig hersteld van de schouderblessure die hij eerder in het seizoen opliep, maar met twee achtereenvolgende Grands Prix in Turkije mag de KTM-rijder meteen vol aan de bak.

Bekijk de zevende aflvering van Behind the Bullet bovenaan deze pagina.