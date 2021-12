Achter de schermen bij wereldtitel Herlings in Behind the Bullet

Na twee mislukte MXGP-ronden in Pietramurata moest Jeffrey Herlings in Mantova aan de bak om zijn kansen op de wereldtitel in leven te houden. In een spannende strijd wist hij uiteindelijk met Romain Febvre en Tim Gajser af te rekenen en zijn vijfde wereldtitel in de wacht te slepen. Het verschil tussen Herlings en laatstgenoemde was slechts vijf punten. Hoe de totstandkoming van de wereldtitel er van achter de schermen bij Herlings en KTM uitzag, zie je hierboven in de laatste aflevering van de serie Behind the Bullet.

