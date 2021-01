Jasikonis rijdt weer: “Het was de vraag ik ooit nog zou crossen”

Dat is te zien op een Instagram-post die Jasikonis zelf plaatste. De Husqvarna-rijder bereidt zich in Sardinië voor op zijn comeback. Als we de beelden geloven doet hij dat ook nog eens met een nieuw startnummer. Stond Jasikonis voorheen altijd met 27 achter het starthek, nu blijft daarvan alleen nog de 7 staan.

“Terug op de motor en dat is toch wel iets hoor”, stelt Jasikonis. “Het is lang de vraag geweest of ik ooit nog een motor zou besturen, maar die vraag is nu in ieder geval mijn hoofd uit. Het voelde als drie keer een reis naar de maan en terug, maar hey zo makkelijk geven we niet op.”

Het team van de Litouwer liet eerder al weten geen haast te maken met zijn terugkeer en hem alle tijd te geven die nodig is.