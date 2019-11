Analyse: Waar ligt de toekomst van de Nederlandse MXGP?

Ondanks de Nederlandse successen in de het wereldkampioenschap en tijdens de Motocross of Nations, is de toekomst van een wedstrijd in Nederland niet zeker. Dit jaar was er lang onzekerheid over de kalender voor 2020.

Op de redactie werd dan ook opgelucht gereageerd toen bleek dat de GP van Valkenswaard doorgang kreeg. Een week eerder liet Lee van Dam vanuit Assen al weten dat het motorcross-avontuur in Drenthe geen vervolg krijgt in 2020. Gezien de onrust in Valkenswaard, dat lokaal met flink wat uitdagingen zit, was de kans aanwezig dat we het al vanaf 2020 zonder GP zouden moeten stellen. Ieder jaar zal het weer een strijd worden om een Nederlandse GP te hebben. Maar wat zijn de reële opties voor de toekomst vanaf 2020?

De waarschijnlijke: Assen

Motocross of Nations in Assen Photo by: Niek Fotografie

Om te beginnen, en direct maar even de crossliefhebbers tegen het hoofd te stoten: Assen is in veel opzichten de meest voor de hand liggende optie. Allereerst is Youthstream een grote fan van de organisatie en willen de Italianen graag een ‘showrace’ waarbij het iedereen kan uitnodigen zonder dat de gasten vieze schoenen krijgen. Daarnaast staat de organisatie sterk in haar schoenen. De bezoekersaantallen zijn gewoon goed te noemen en hoe slecht het weer er ook is, er wordt altijd geracet. De MXGP van 2018 was waarschijnlijk het hoogtepunt, met de wereldtitel voor Jeffrey Herlings. De Motocross of Nations van 2019 was qua evenement natuurlijk een stapje groter. Hoe dan ook is Assen een perfecte race voor de beginnende cross-liefhebber om naartoe te gaan.

Toch zijn er twee grote struikelblokken. Allereerst heeft MXGP Assen moeite om de GP winstgevend te krijgen. Daar had de Motocross of Nations van afgelopen seizoen bij moeten helpen. Hoewel aanvankelijk werd verwacht dat Assen zou stoppen, lijkt de GP toch nog toekomst te hebben. “We hadden dit nodig, dit dekt de kosten”, vertelde promotor Lee van Dam. “We hadden gehoopt om nog wat overschot te hebben om verder te kunnen, maar dit was in ieder geval kostendekkend”, vertelde Van Dam na de Nations. Enkele weken later kwam echter een ander struikelblok aan het licht: de datum. Voor Assen blijft september het prettigst, waar Youthstream zijn zinnen had gezet op maart, de gebruikelijke periode voor Valkenswaard. Zo bleef Assen volgend seizoen dus van de kalender. Naar het schijnt wil Assen het liefst naar een datum na de laatste belangrijke motorwedstrijd van het seizoen, de British Superbike. De laatste jaren, en zo ook dit seizoen, komt dat dit neer op een datum vlak voor of tijdens de Motocross of Nations, niet ideaal dus.

Beide partijen zullen dus een beetje moeten schipperen. Youthstream zal in ieder geval in de data moeten schuiven en beter moeten meedenken met Assen om het geheel financieel interessant te maken. Daarnaast zal Assen ook kritisch naar de eigen agenda moeten kijken, om een oplossing haalbaar te maken.

De back-up: Valkenswaard

GP Valkenswaard

Sinds 2007 staat Valkenswaard onafgebroken op de kalender van het WK motorcross. In 1974 vond er de eerste GP plaats, terwijl ook de Motocross of Nations er al werd verreden, in 1991. Een rijke historie zegt echter lang niet altijd alles. Voor Youthstream niet, maar ook voor Valkenswaard zelf niet. De gemeente is de afgelopen jaren veelvuldig onder druk gezet om het circuit te sluiten, maar voorlopig is daar nog geen sprake van.

Qua baan en historie blijft Valkenswaard een GP die bijna wel op de kalender moet blijven staan. Toch kreeg Assen de voorkeur van Youthstream en was het wachten op het (afwijzende) antwoord vanuit Drenthe voordat Valkenswaard terugkeerde op de kalender.

De gedroomde optie: Sint Anthonis

Archiefbeeld Motocross der Azen, Sint Anthonis

Dan is er nog een plan voor een andere GP met een rijke historie. De Motorcross der Azen is al enkele jaren bezig om een wedstrijd binnen te halen in de woongemeente van Jeffrey Herlings. Nadat eerder 2020 het plan was, lijkt de aandacht nu te zijn verschoven naar 2021, ook juist omdat er voor dat jaar nog geen GP op de kalender staat. Een reddingsplan dus voor de Nederlandse GP.

Het idee van de stichting van Marcel Hermans, Jan Kempen en Jeroen Verhoeven is om een purpose-built baan aan te leggen op het recreatiegebied De Bergen in Wanroij. Het initiatief heeft echter een garantstelling nodig van de gemeente om door te kunnen pakken en schreef daar recent een petitie voor uit.

"Assen is op dit moment van de kalender af. Voor ons gaat de kans nu weer omhoog gegaan", stelt Hermans, die tegen Omroep Brabant aangeeft dat meer dan twee GP's in Nederland geen optie was voor de organisatie van de MXGP. "Het is begonnen met heel veel enthousiasme. In eerste instantie hebben we om een financiële bijdrage of bankgarantie gevraagd. Sinds twee à drie weken is er nu ook een groep van sponsoren die er geld in wil steken om één of twee GP's in de toekomst te waarborgen", geeft Hermans aan. Het doel om 2000 handtekeningen op te halen, is inmiddels al gehaald door de initiatiefnemers.

Naar verluidt is er in totaal een klein miljoen nodig om de GP van de grond te krijgen.

De rijdersoptie: Lierop

Jeffrey Herlings na zijn zege in Lierop. Foto: KTM/Ray Archer

Als we het aan de rijders vragen welke GP in Nederland terug moet op de kaart, is het antwoord vrij duidelijk: Lierop. De Brabantse baan staat garant voor strijd en uitputting. "Een oer-Hollandse zware zandbaan", zo zei Jeffrey Herlings ooit tegen Motorsport.com. Na 2014 verdween Lierop echter van de kalender.

Een GP in Lierop lijkt tegenwoordig het verste weg van al deze opties. Ook die organisatie ging de laatste jaren gebukt onder druk van omwonenden. Er was zelfs sprake van dat de baan dicht zou gaan. Afgelopen seizoen werd er voor het eerst weer een Open Nederlands Kampioenschap georganiseerd. Bovendien lijkt het ook zeker niet uitgesloten dat er weer een Dutch Masters kan komen.

Al met al gaat het dus weer de goede kant op, maar een WK-wedstrijd is heel ver weg. Zoals Youthstream-baas David Luongo al zei over 2020: "Valkenswaard en Assen zijn veruit de meest vergevorderde opties voor ons."

Slotwoord: Ode aan de Nederlandse baan

Het moet gezegd dat we in Nederland ongelofelijk veel mooie banen hebben. Afgelopen seizoenen hebben we dat ook mogen ervaren toen we langs gingen in Rhenen en Mill tijdens de Dutch Masters wedstrijden die daar werden georganiseerd. Daarbij is het niet voor niets zo dat een groot aantal teams zich vestigt in de regio Brabant en de complete wereldtop afreisde om zich voor te bereiden op de Motocross of Nations in Assen. Overigens moeten we ook een kleine kanttekening plaatsen bij het feit dat we naast de zandbanen ook een hele mooie harde baan hebben, in Lelystad.

