Analyse: Hoe verder in de MXGP na blessure van Herlings?

Met 61 punten voorsprong voorafgaand aan de GP van Faenza leek er geen vuiltje aan de lucht voor The Bullet. De Nederlander won op sluwe, maar bij nader inzien ook dominante, wijze de GP van Italië. Hij liet merkgenoot Jorge Prado aan de leiding rijden, uitrazen en vervolgens ver achter zich. Het waren de eerste tekenen sinds de coronacrisis dat de viervoudig wereldkampioen weer de oude Herlings aan het worden was. Of moeten we zeggen: de níeuwe oude Herlings?

Eindelijk waren daar de kenmerken van een kampioen van de consistentie: geen buitensporige voorsprong meer, geen bizarre risico’s of spectaculaire rondetijden. Minder risico, minder blessures, was althans het idee. Tot woensdagochtend, voor de training voor de GP van Faenza, was er niets dat erop wees dat Herlings de titel nog weg zou geven.

Toch sloeg het noodlot toe. Voor de derde keer in zijn carrière, na 2014 en 2015, ziet Herlings een bijna zeker wereldtitel in rook opgaan. Zijn nekblessure zal hem in ieder geval vier GP’s kosten. Het is zeer goed denkbaar dat hij, mocht hij verrassend vroeg na de GP’s in Mantova terug kunnen keren, meer dan honderd punten achter zal staan. Wat in ieder geval vaststaat, is dat Herlings komend weekend, na twee GP’s afwezigheid, niet langer de houder zal zijn van de rode plaat van WK-leider. De grote vraag is natuurlijk, wie wordt dat wel? Nog belangrijker: wie is de grootste kanshebber voor de titel?

De tiende van Cairoli?

Tony Cairoli is misschien wel de koning van de consistentie. De kleine Siciliaanse merkgenoot van Herlings weet dat hij op snelheid niet meer de beste rijder van het veld is, maar is door zijn constante prestaties doorgeschoven naar de tweede plaats in het kampioenschap. Inmiddels bedraagt zijn achterstand nog 22 punten.

Cairoli kan worden gezien als de Valentino Rossi van de motorcross: met zijn negende wereldtitel in 2017 benaderde hij recordkampioen Stefan Everts. De tiende titel blijft zijn doel. Waar iedereen het er eigenlijk over eens was dat 2019 zijn beste kans daarop was, nadat Herlings in 2018 domineerde maar bijna het gehele seizoen miste, krijgt de KTM-rijder nu dus nog een kans.

In het voordeel van Cairoli spreekt zijn sluwheid. Daarnaast weet de technische rijder als geen ander hoe hij een race, maar ook een seizoen, moet opbouwen. Hij heeft echter al enige tijd last van redelijk zware knieblessures en met zijn 35e verjaardag op komst is hij één van de oudste rijders van het veld. Cairoli heeft van alle kanshebbers waarschijnlijk fysiek de meeste moeite met de Triple GP's.

De vierde van Gajser?

Geheel aan de andere kant van het spectrum staat de huidige wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen leek begin dit jaar de stap te hebben gemaakt om Herlings op iedere ondergrond te kunnen bedreigen, waar hij in het verleden nog wel eens ver achterbleef in het zand. Toch liet hij behoorlijk wat steken vallen in de laatste vijf GP's en verloor veel terrein op Herlings en de tweede plaats in de titelstrijd aan Cairoli. Gajser staat nu op 26 punten achterstand.

Bijna twee jaar jonger dan Herlings en al een MXGP-titel rijker, is Gajser stilletjes aan op weg om de recordboeken in te gaan. Hoewel niet zo dominant als, en ogenschijnlijk minder snel dan, Herlings weet de Honda-coureur zijn carrière tot nu toe effectiever in te vullen.

In het voordeel van Gajser spreekt zijn jeugd en snelheid. Daarnaast is het sterke punt van de 24-jarige Sloveen precies het punt waar Herlings tekortschiet. Op de één of andere manier is Gajser 'goed' in vallen. Niet voor niets wordt de coureur, die de grootste smakken maakt zonder ernstige kwetsuren op te lopen, regelmatig beschreven als de man van rubber. Wat tegen hem spreekt is dat Gajser, normaal dus vooral sterk op harde banen, weinig indruk maakte tot nu toe in Faenza en dat de zes van de komende acht GP's op zandbanen plaatsvinden. Daarnaast wist Gajser nog niet een keer dit seizoen bovenaan te eindigen in een daguitslag. Hij won dus nog geen GP.

De eerste van…?

Achter Cairoli en Gajser is er een gat van twintig punten naar Jeremy Seewer, Arminas Jasikonis, Glenn Coldenhoff en Jorge Prado. Geen ven hen werd ooit kampioen in de MXGP. Prado won wel al twee keer de MX2-titel, maar debuteert dit jaar op de grote motor. Het viertal staat binnen twintig punten van elkaar en maakt onderdeel uit van de groep snelste rijders, hoewel ook Romain Febvre zich daartoe mag rekenen, die in 2015 wel al een keer MXGP-kampioen werd.

Seewer is momenteel, na het uitvallen van Herlings, misschien wel de snelste en meest constante rijder van het veld. De Zwitser greep tijdens de GP van Faenza zijn eerste manchezege en een GP-zege lijkt een kwestie van tijd. Bovendien heeft de Wilvo Yamaha-fabrieksrijder één groot voordeel: hij is de piloot met de langste reeks achtereenvolgende deelnames aan GP's en miste er nog nooit één.

Jasikonis is een begenadigd zandrijder, maar lijkt nog niet constant genoeg om echt voor de zeges te kunnen strijden op harde baan. De Husqvarna-coureur weet de schade tot noch toe echter te beperken en keert binnen enkele weken terug op het door hem geliefde zand. Net als Seewer pakte de Litouwer dit jaar zijn eerst manchezege, in Letland.

Coldenhoff zal ongetwijfeld gebrand zijn om voor Nederland alsnog de titel binnen te slepen. 'Mister Nations' kampt momenteel nog met een ribblessure, waardoor hij wat achterstand op heeft gelopen op de top-drie, maar won dit jaar al een GP en heeft één joker: zijn stuurkunsten in natte omstandigheden. Gezien de late afsluiting van het seizoen zoals dat nu gepland staat, en dus mogelijk slechte weersomstandigheden, zou de Bestenaar best nog eens een grote rol kunnen spelen in de titelstrijd.

Prado won in Faenza zijn eerste GP. De jonge Spanjaard keerde dit jaar, zijn eerste op de 450cc-machine, al twee keer terug van een stevige blessure. Hij heeft echter nog niet de fitheid om de hele race vooraan te rijden, zo bleek opnieuw in Faenza. Prado is dé kopstartkoning van dit seizoen en kan een stevig tempo rijden zolang hij op kop ligt, maar komt in de laatste tien minuten tot nu toe nog tekort om de manches naar zich toe te trekken.

Of alsnog de vijfde van Herlings?

Het lijkt een heel onwaarschijnlijk scenario, maar met alle kanshebbers gaan er nog veel punten gemorst worden en wat Herlings in Faenza overkwam, kan iedere crosser gebeuren. Wie zegt dat de toekomstig wereldkampioen nu op 22 of 26 punten achterstand staat? Als de grootste kanshebber uiteindelijk uit het groepje daarachter komt, dan is de achterstand van Herlings bij zijn terugkeer misschien nog wel te overzien.

Een extra onzekere factor hierin is natuurlijk de veranderlijke kalender. Niemand weet nog wanneer het seizoen eindigt en hoe de kalender er over een maand uitziet. Maar wat we wel weten is dat er maar één coureur in dit veld is, die het tij nog kan keren, en dat is toch echt The Bullet zelf.

Dat valt of staat wel bij de termijn waarop Herlings terugkeert. Mocht bij zijn volgende MRI-scan, op 29 september, blijken dat Herlings nog weken verwijderd is van een terugkeer, dan kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat de crosser uit Oploo niet meer opstapt dit seizoen.

Veel kapers op de kust

Hoewel Herlings zonder twijfel tot nu toe het alleenrecht had op de titel, opent zijn blessure de deuren voor andere coureurs om zich van voren te laten zien. Met zoveel kanshebbers, waarvan het merendeel zomaar nog een GP gaat winnen dit jaar, ligt het kampioenschap weer helemaal open en belooft het nog een spectaculaire ontknoping te worden.