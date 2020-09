Analyse: Herlings verliest titel, Cairoli koning van Faenza

Blessure gaat Herlings WK-titel kosten

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. We kunnen er niet omheen: Jeffrey Herlings gaat de bijna zekere WK-titel van 2020 mislopen. Dat hij een veilige marge had verkregen blijkt wel uit het feit dat Cairoli en Gajser twee GP’s zonder Herlings nodig hadden om hem bij te halen.

The Bullet leek zichzelf dus in veiligheid te rijden na de zege tijdens de MXGP van Italië, maar het tegenovergestelde overkwam hem. Een ongelukkige val en een daarbij opgelopen nekblessure zal hem fataal worden in het door corona gecomprimeerde seizoen.

KTM liet weten dat Herlings ook de volgende drie GP’s gaat missen. Daarmee lijken, hoewel teambaas Dirk Gruebel nog liet doorschemeren dat Herlings eerder dan verwacht terug kan keren, zijn titelkansen wel voorbij. Mocht het tot een eerdere terugkeer komen, dan zal dat naar verwachting niet voor de laatste van de reeks GP's in Mantova zijn.

In het huidige tempo, waarin Cairoli 40 punten per GP verzamelt, zal Herlings meer dan 150 punten achterstand op hebben gelopen wanneer het GP-circus uit Mantova terug is gekeerd. Met, vanaf dat moment, nog zeven GP’s op de kalender, moet hij meer dan 20 punten per GP goed gaan maken. Tenzij (meerdere) andere coureurs iets vergelijkbaars overkomt als Herlings, is dat echt uitgesloten.

Koning Cairoli pakt rode plaat

Na de GP’s in Letland konden we Jeffrey Herlings nog als meest constante rijder aanwijzen. Als we zo’n zelfde overzicht maken van de GP’s in Faenza, zien we zijn merkgenoot Cairoli bovendrijven. De Siciliaan was in de tijdtrainingen steevast weinig indrukwekkend, maar wanneer het starthek viel, zat hij er iedere keer weer bij.

Overzicht verzamelde punten in Faenza:

WK MXGP Italië MXGP Faenza MXGP Emilia Romagna Faenza Positie Naam Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Totaal 1 Tony Cairoli 20 20 18 20 22 22 122 2 Tim Gajser 13 16 16 25 16 25 111 3 Jeffrey Herlings 25 25 0 0 0 0 50 4 Jeremy Seewer 22 22 25 14 20 18 121 5 Jorge Prado 18 15 22 22 25 15 117 6 Arminas Jasikonis 11 12 11 13 15 8 70 7 Glenn Coldenhoff 14 13 15 16 13 16 87 8 Romain Febvre 15 18 20 15 11 20 99 9 Gautier Paulin 16 10 13 11 10 12 72 10 Clément Desalle 10 5 10 12 12 14 63 11 Mitchell Evans 12 14 12 18 18 13 87 12 Jeremy van Horebeek 0 9 8 10 9 10 46 13 Jordi Tixier 9 8 5 5 8 7 42 14 Calvin Vlaanderen 7 1 9 0 7 9 33

De slagroom op de taart kwam voor de negenvoudig wereldkampioen tijdens de GP van Emilia Romagna, die hij met twee tweede plaatsen won. Het was andermaal het bewijs dat de ‘opa’ van de MXGP nooit mag worden onderschat. Op 35-jarige leeftijd pakt Cairoli de rode plaat af van Herlings, die weer eens vanaf de zijlijn de titel aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Gajser kan nog niet winnen

Terwijl Gajser als nummer twee, achter Herlings, in de titelstrijd afreisde naar Faenza kwam, zag hij Cairoli de rode plaat overnemen van Herlings. De Sloveen heeft qua absolute snelheid weinig van de KTM-rijder te duchten, maar valt te vaak en mist ook nog wel eens een startschot.

Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing, Tim Gajser, Team HRC Foto: Ray Archer

Wel was de Herlings-bonus al zichtbaar, immers rijdt de Honda-coureur altijd beter als The Bullet er niet bij is. Met, als enige naast Herlings, twee manchezeges toonde Gajser wederom aan dat hij niet voor niets de huidige wereldkampioen is. Maar, nog altijd, geen GP-zege. En dat terwijl iedereen ervan overtuigd was dat Faenza zijn droombaan was.

De komende zeven wedstrijden, waarvan zes op zand (in Mantova en Lommel) zullen cruciaal zijn voor Gajser. De pas 24-jarige piloot moet Cairoli in het zicht houden en dat zal op die omlopen moeilijk genoeg zijn, daar steeds meer crossers zich met de podiumplaatsen bemoeien.

Seewer was de snelste

Hoewel Cairoli de meeste punten verzamelde en Gajser de meeste manches won, waren ze allebei niet de snelste coureurs tussen de Italiaanse wijngaarden. Monster Energy Wilvo Yamaha-rijder Jeremy Seewer leek de hele week onderweg naar zijn eerste GP-zege. Het bleef echter bij één manchetriomf tijdens de GP van Faenza. De eerste manche die Seewer won was de meest dominante van allemaal, inclusief de zeges van Jeffrey Herlings.

De blik op Seewer’s gezicht nadat hij een slechte start in de tweede manche van de Grand Prix van de lokale gemeente niet kon omzetten in voldoende punten voor de GP-zege sprak dan ook boekdelen: dit was een gemiste kans. “Mijn start was verschrikkelijk, ik weet niet waarom, maar mijn toerental zakte ineens. Toen kwam ik vast te zitten achter Clément Desalle en dat kostte me heel veel tijd. Achteraf zag ik dat hij veertig seconden achter me is geëindigd dus dan heb ik zoiets van: laat me dan gewoon gaan”, sprak Seewer zijn teleurstelling uit.

In de laatste Grand Prix in Faenza haalde Seewer het podium niet, maar in zijn totaliteit pakte de Zwitser slechts één puntje minder op Cairoli. De Yamaha-rijder was veruit de snelste op de harde Italiaanse ondergrond, maar zal zich nog eens achter de oren krabben of hij hier niet meer uit had moeten halen. De vraag is hoe de vorm van Seewer zich vertaalt naar het zand, wat over twee weken op hem wacht.

Prado is de startkoning en de kroonprins

Over wie er geen zorgen zijn als het aankomt op zandrijden is Jorge Prado. De jonge Spanjaard won de GP die Seewer uit zijn handen zag glippen en was na teamgenoot Cairoli en de Zwitser de beste crosser in Faenza. Dat had hij voor een groot deel te danken aan zijn sterke starts.

De KTM-rijder pakte vijf van de zes kopstarts in Faenza en kon daarom goed vooraan meedoen. Wel was duidelijk dat de 19-jarige debutant nog wat kracht en uithoudingsvermogen tekort komt op de 450. Dat kwam nog het meest tot uiting in de laatste manche, waarin Prado ver terugzakte, al moet daarbij worden vermeld dat hij een dag eerder heel beroerd was.

Jorge Prado (midden), Red Bull KTM Factory Racing, wordt gefeliciteerd door Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, Tim Gajser, Team HRC, Mitchell Evans, Team HRC, Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Coldenhoff nog niet de oude

De van een ribblessure herstellende Glenn Coldenhoff zag het podium steeds weer aan zich voorbijgaan in Faenza. De starts en openingsronden van Coldenhoff waren nog niet constant en goed genoeg om vooraan mee te doen en dat bleek een bepalende factor in Faenza, waar het moeilijk inhalen was.

Coldenhoff eindigde steevast tussen de zevende en vijfde plaats en moet dus nog een stapje maken, wil hij weer mee kunnen doen om de zege. Wetende dat als je niet honderd procent bent je net de felheid en agressiviteit mist om in de openingsrondes flink los te gaan, is de GasGas-rijder wel op de goede weg. Waarschijnlijk kunnen we meer van hem verwachten over twee weken in Mantova.

Bonus: Geerts houdt zicht op MX2-titel

We mogen niet vergeten dat er nog een heftig titelgevecht bezig is. In de MX2 leidt Tom Vialle, die twee van de drie GP’s won, met 21 punten voorsprong op Vlaming Jago Geerts. Een Fransman tegen een Belg op een harde baan is normaal gesproken geen eerlijke strijd, maar Geerts had in Faenza zomaar op gelijke hoogte kunnen komen met zijn rivaal, ware het niet dat hij twee keer viel in de tweede manche van de GP van Faenza. Met nog diverse zandwedstrijden op komst liggen er nog genoeg mogelijkheden voor de Kemea Yamaha-rijder om de Fransman te benaderen in de WK-stand.

Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Eindhovenaar Roan van de Moosdijk reisde als nummer drie in de titelstrijd af naar Faenza maar werd meerdere keren uit de wedstrijd gereden en belandde niet op het podium. Dat lukte Van de Moosdijk in Letland wel en ongetwijfeld zal hij weer de stap omhoog willen maken in Mantova. Door uitvalbeurten van de concurrentie en een ijzersterke laatste GP, klopt Van de Moosdijk terug naar de vijfde plaats.