Analyse: Vroege contractverlenging Herlings nam alle KTM-twijfels weg

De toenemende investeringen in het MotoGP-project sinds 2016, wat moet en zal slagen voor de Oostenrijkse fabrikant, wekte argwaan binnen de crosswereld. Was een dubbel fabrieksteam, met de Italiaanse zijde onder bewind van Claudio di Carli en de Oostenrijkse zijde onder leiding van Dirk Gruebel, nog wel te handhaven? KTM heeft met Husqvarna daarnaast ook een aantal witte fabrieksmotoren rondrijden.

In juni 2019 maakte KTM al bekend dat Jorge Prado zou overstappen naar de grote motor in 2020 en bovendien een langdurig contract tekende. Tot en met 2023 blijft Prado verbonden aan de Oostenrijkse fabrikant en hoogstwaarschijnlijk bij Claudio di Carli, die in de komende jaren afscheid zal nemen van Cairoli, wanneer die met pensioen gaat.

Overname GasGas

Dat was pas het eerste teken dat KTM volgas door zou gaan. Niet veel later nam het verhaal een veel onverwachtere wending. De overname van het Spaanse GasGas, in september 2019, leek in eerste instantie nog geen invloed op te hebben op de plannen in de MXGP. Maar een maand later waren er al de eerste geruchten dat KTM van plan was om met het Spaanse merk actief te zijn in het WK motorcross. Zo geschiede en inmiddels rijdt Glenn Coldenhoff op een Standing Construct GasGas. Daarmee zijn er dus vier volwaardige fabrieksteams in de MXGP die gelieerd zijn aan KTM.

Glenn Coldenhoff, GasGas Factory Racing Foto: Ray Archer

Het is geen geheim dat iedere grote fabrikant graag Jeffrey Herlings of Jorge Prado aan zich wil verbinden. Prado konden ze vergeten, maar Herlings nog niet. De Nederlander zou 2020 ingaan met een aflopend contract en dat was een uitgelezen mogelijkheid voor de andere fabrieksteams.

Haast bij verlenging Herlings

“Je bent er altijd wel een beetje bang voor”, vertelt Valentina Ragni, de teamcoördinator van KTM in de tent van Herlings. “Daarom heb ik ook eind vorig seizoen al tegen Pit Beirer gezegd haast te maken. Voor Jeffrey is het fijn dat dit nu uit de weg is en dat hij zich ook niet bezig hoeft te houden met andere mogelijke aanbiedingen.”

En zo geschiede. Nog voordat een ander team een concreet aanbod kon doen, tekende Herlings bij en hoefde hij zich daar ook niet meer druk over te maken. Volgens Ragni, die al sinds Herlings’ entree bij KTM met The Bullet samenwerkt, was de kans dat Herlings ook écht zou vertrekken niet heel groot. “Natuurlijk zijn er grote teams in de paddock die hem dezelfde behandeling en goed materiaal kunnen geven. Maar dat moet hij dan ook weer helemaal opnieuw opbouwen. Jeffrey heeft een heel klein clubje mensen die hij vertrouwt en waarmee hij samenwerkt en het duurt wel even voordat je die situatie weer hebt gecreëerd bij een nieuwe team.”

Ook Dirk Gruebel, de teammanager van de Oostenrijkse zijde van KTM, is blij dat Herlings vast ligt. “Het is perfect voor ons op deze manier. Dan zit het ook niet in zijn hoofd en hoeft hij niet met andere teams te praten”, vertelde hij aan Motorsport.com met een grote glimlach.

Teambaas Dirk Gruebel van Red Bull KTM Factory Racing voor Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Geen geld van MXGP naar MotoGP

Zowel Ragni als Gruebel benadrukken dat de toekomst van KTM in de sport nooit in gevaar is geweest. “Natuurlijk wordt er flink geïnvesteerd in MotoGP”, vervolgt Gruebel, “maar we weten nog altijd wel waar we vandaan komen”, verwijst de teambaas naar de grote historie van het team in de motorcross. Immers, sinds 2007 wist KTM slechts in één seizoen geen wereldtitel te pakken. “We weten ook wat we hier hebben”, concludeerde Gruebel over zijn rijders en motoren.

Ragni geeft aan dat er geen sprake is van een beperking van budgetten. “Ons budget wordt niet beïnvloedt door wat er op het asfalt gebeurt”, benadrukt de Italiaanse. “Onze middelen zijn niet gekrompen en het is zeker niet zo dat het bij ons weg wordt gehaald om in de MotoGP te investeren.”

Toekomstmuziek

Het blijft altijd speculeren hoe de invulling van de teams en rijders zal zijn. Bij Husqvarna is duidelijk gekozen voor IceOne en hun eigen strategie. Met de komst van het indrukwekkende nieuwe motorhome lijkt daar ook niet snel verandering in te komen. Diezelfde ontwikkeling moet zich bij Standing Construct GasGas Factory Racing nog afspelen.

Dat Di Carli door zou gaan na het Cairoli-tijdperk was lang ondenkbaar, totdat Jorge Prado de overstap maakte van de Oostenrijkse naar de Italiaanse zijde. Maar is het ondenkbaar dat een Spaanse rijder bij een Spaans team terecht komt? Op dit manier zou er toch nog een andere situatie kunnen ontstaan, maar voorlopig blijft deze zoals hij is.