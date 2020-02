Alle seinen op groen voor GP Valkenswaard

Zoals enkele dagen geleden op Motorsport.com te lezen was, waren er nog de nodige obstakels voor de organisatie. Inmiddels is alles in stelling gebracht voor een succesvolle doorgang van het evenement, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De evenementenvergunning was het laatste obstakel voor de cross. De organisatie moest de uitgewerkte plannen nog overleggen om een definitieve vergunning binnen te slepen. Inmiddels is door de lokale autoriteiten bevestigd dat die benodigde documentatie binnen is. Ook een benodigde aanvraag voor de natuurvergunning bij de provincie is de deur uit.

In een eerder stadium werd al duidelijk gemaakt dat de gemeente niet tevreden was over de handelingswijze van de organisatie. In dit stadium heeft men opnieuw verbazing uitgesproken over het feit dat het iedere keer zo lang moet duren.