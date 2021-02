Gajser afwezig, Coldenhoff wel naar Italiaanse MX-wedstrijden

Het drieluik in Italië is vaak onderdeel van de voorbereiding van de WK-toppers, al pikken de meeste rijders slechts één of twee races mee. Doordat de kalender van de MXGP is aangepast en het seizoen pas eind mei begint, zien niet alle rijders meer de noodzaak om naar Sardinië, waar de eerste twee races plaatsvinden, af te reizen.

Op 28 februari staat Glenn Coldenhoff wel aan de start in Riola Sardo, zo heeft Motorsport.com vernomen. Ook de tweede wedstrijd in Alghero staat voor 'The Hoff' op de planning. De crosser uit Oss is de enige bekende Nederlandse naam op de startlijst.

Vooralsnog staan rijders als Tony Cairoli, Jorge Prado, Romain Febvre, Ivo Monticelli en Thomas Kjer Olsen ook op de deelnemerslijst. Daar staat de naam van Gajser ook nog steeds op, maar die heeft via zijn eigen sociale media al aangegeven niet deel te zullen nemen.

De verwachting is wel dat Jeremy van Horebeek en Jimmy Clochet van de partij zullen zijn. De rijders van het kersverse Beta-fabrieksteam zullen, net als Coldenhoff, de wedstrijden goed kunnen gebruiken om aan hun machines te wennen.