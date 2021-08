Woede en teleurstelling bij Van Eerd: ‘Nog nooit zoiets gezien”

De knalgele ORECA van Racing Team Nederland reed in de top-drie van de LMP2-klasse op het moment dat Van Eerd halverwege de avond werd verrast door een plotselinge regenbui. Bij het ingaan van de Porsche-bochten – een van de snelste punten op de baan – vloog de Nederlander van het asfalt, om vervolgens in de grindbak tot stilstand te komen. Na wat hulp van de marshals kon Van Eerd zijn weg weer vervolgen, maar het leverde het team wel het nodige tijdverlies op.

"Ongelofelijk man. Hoeveel pech kun je hebben?”, blikte Van Eerd voor de camera van RTL GP terug op het incident. “Het begon in een keer te regenen, uit het niets zo hard. Ben ik ook nog precies in de Porsche-bochten. Ik stuur hem in en ik verlies hem gewoon. Ik had helemaal geen kans om ook maar iets te doen. Gelukkig heb ik niks geraakt en zijn we binnen dezelfde ronde kunnen blijven.”

“Echt zo verschrikkelijk, echt zo shit. We stonden er zo goed voor en nu staan we derde. We hebben nog zestien uur te gaan ofzo, ik weet het allemaal niet. Maar ik moet me weer even herpakken.”

Probleem met de boordradio

Vlak na de spin was Van Eerd over de boordradio woedend op zijn team vanwege het feit dat hij niet was gewaarschuwd voor de regenbui: “Ik vind het gewoon zo ontzettend jammer dat ik van niemand een signaal heb gekregen dat het zo hard ging regenen”, vervolgt Van Eerd. “Je rijdt in het donker en dan stuur je in, en in één keer zit je in de regen. Waarom zegt niemand dat dan?”

Achteraf bleek Van Eerd wel degelijk een waarschuwing te hebben gekregen, maar door een probleem met de radio – een issue dat meerdere teams parten speelt – bleek de boodschap niet te zijn aangekomen: ‘Ze hebben het de hele tijd proberen te zeggen maar het kwam maar niet door. Ik dacht: ‘Het is erg rustig op de radio, het zal wel zo zijn dus er is niks aan de hand.’ Nou dat was dus wel zo.”

'Het is echt een enorme slijtageslag'

De regen kwam ook voor andere coureurs als een verrassing, met de nodige aanrijdingen en incidenten elders op de baan als gevolg. De wedstrijdleiding besloot daarop de safety car de baan op te sturen, waardoor het tijdverlies voor Racing Team Nederland nog enigszins beperkt bleef: “Ik heb zoiets nog nooit gezien op Le Mans. Zoveel auto’s met schade of die er al uit zijn. Het is echt een enorme slijtageslag, nu al. We zullen gewoon rustig moeten blijven en gewoon door moeten rijden”, concludeert Van Eerd.

Aan het begin van de nacht liggen Van Eerd en teamgenoten Giedo van der Garde en Job van Uitert derde in de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse.