De deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans is een wie-is-wie van de autosport in 2024 en bevat maar liefst 18 oud Formule 1-coureurs. We zetten ze op een rij.

F1-coureurs die deelnemen aan de 24 uur van Le Mans in 2024

Jenson Button - Hertz Team Jota Porsche

- Le Mans-starts: 2

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 306

- F1-overwinningen: 15

Jenson Button keert terug naar de 24 uur van Le Mans voor zijn derde deelname aan de WEC-race. De vorige twee keer dat de Britse coureur deelnam was in 2018 met SMP Racing en vorig jaar met het team van Hendrick Motorsports, dat via Garage 59 een aangepaste NASCAR Chevrolet Camaro ZL1 had ingeschreven. Dit jaar rijdt hij in een Porsche 963 Hypercar van het Hertz Team JOTA.

- Le Mans-starts: 1

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 179

- F1-overwinningen: 0

Romain Grosjean is na het dramatische einde van zijn Formule 1-carrière in 2020 overgestapt naar de IndyCar Series en rijdt dit jaar voor de tweede keer de 24 uur van Le Mans. De eerste keer was in 2010, in een Ford GT1 van Matech Concepts. Dit jaar start hij in een Lamborghini SC63 Hypercar ingeschreven door Iron Lynx. Hij reed vorig jaar (en eerder dit jaar) ook al een paar races in het IMSA SportsCar-kampioenschap in die auto.

Daniil Kvyat - Lamborghini Iron Lynx

- Le Mans-starts: 1

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 110

- F1-overwinningen: 0

Daniil Kvyat doet dit weekend voor de tweede keer mee aan de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar startte hij met een Oreca 07 van Prema Racing in de LMP2-klasse en viel hij uit. Dit jaar is hij te bewonderen in de tweede Lamborghini SC63 Hypercar van Iron Lynx.

- Le Mans-starts: 3

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 99

- F1-overwinningen: 1

Robert Kubica doet dit jaar zijn vierde poging om de 24 uur van Le Mans te winnen. Zijn vorige drie starts waren allemaal in een LMP2-wagen (twee keer met WRT en één keer met Prema). Hij finishte twee keer als tweede in de LMP2-klasse en één keer zesde overall (2022). Dit jaar rijdt hij voor Ferrari in een van hun Hypercars.

Kamui Kobayashi - Toyota Gazoo Racing

- Le Mans-starts: 9

- Overwinningen: 1 (2021)

- F1-starts: 75

- F1-overwinningen: 0



Kamui Kobayashi is een van de meest ervaren coureurs in de 24 uur van Le Mans. Negen keer eerder reed hij de langeafstandsklassieker en hij is sinds enige jaren ook de teambaas van de Toyota-renstal. De ultieme kroon op zijn carrière zette de Japanner in 2021. In dat jaar won hij (na 2019-2020) het WEC-kampioenschap en de 24 uur van Le Mans.

Antonio Giovinazzi - Ferrari AF Corse

- Le Mans-starts: 2

- Overwinningen: 1 (2023)

- F1-starts: 62

- F1-overwinningen: 0

Antonio Giovinazzi deed twee keer eerder mee aan Le Mans, beide keren in dienst van Ferrari. In 2018 met een Ferrari 488 GTE Evo in de GTE Pro-klasse, hij werd toen twintigste overall. Vorig jaar won de Italiaan de 24-uurs in de Ferrari 499P Hypercar, de eerste overall-zege van de Scuderia in Le Mans sinds 1965.

Paul di Resta - Peugeot TotalEnergies

- Le Mans-starts: 5

- Overwiningen: 1 (2020, LMP2)

- F1 -starts: 59

- F1-overwinningen: 0



Paul di Resta heeft sinds 2019 een carrière opgebouwd in het WEC en werd in zijn debuutseizoen tweede in het kampioenschap. Hij sloot zich halverwege het seizoen 2022 aan bij Peugeot TotalEnergies en zal voor de tweede keer met het team aantreden. Eerder reed hij Le Mans al vier keer met United Autosports, met een overwinning in de LMP2-klasse in 2020.

Jean-Eric Vergne - Peugeot TotalEnergies

- Le Mans-starts: 5

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 58

- F1-overwinningen: 0

Jean-Eric Vergne zal deelnemen aan de 24 uur van Le Mans met Peugeot TotalEnergies, samen met zijn teamgenoten Mikkel Jensen en Nico Muller. Dit wordt de zesde poging van de Fransman op Le Mans, met als beste resultaat de vijfde plaats in zijn klasse in 2020. Hij hoopt op een beter resultaat dan in 2018, toen zijn team G-Drive Racing werd gediskwalificeerd voor illegaal tanken nadat hij 360 opeenvolgende ronden aan de leiding had gereden in de LMP2-klasse.

Sebastien Buemi - Toyota Gazoo Racing

- Le Mans-starts: 12

- Overwinningen: 4 (2018, 2019, 2020 & 2022)

- F1-race starts: 55

- F1-overwinningen: 0

Sebastien Buemi racet voor Toyota Gazoo Racing samen met teamgenoten Ryo Hirakawa en Brendon Hartley. Het trio nam in 2022 en 2023 samen deel aan de 24 uur van Le Mans, waar ze respectievelijk een overwinning en een tweede plaats behaalden. Buemi heeft in totaal vier overwinningen behaald op het Circuit de la Sarthe.

Mick Schumacher - Alpine Endurance Team

- Le Mans-starts: 0

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 43

- F1-overwinningen: 0



Mick Schumacher is na zijn korte F1-carrière bij Haas overgestapt naar het WEC-kampioenschap met het Alpine Endurance Team. Ook is hij nog reservecoureur van Mercedes en hij is een van de potentiële kandidaten om in 2025 Esteban Ocon te vervangen bij Alpine F1.

Stoffel Vandoorne - Peugeot TotalEnergies

- Le Mans-starts: 2

- Le Mans-overwinningen: 0

- F1-starts: 42

- F1 -overwiningen: 0

Stoffel Vandoorne neemt deel aan zijn derde Le Mans nadat hij in 2019 bij zijn eerste poging met SMP Racing een podiumplaats behaalde en in 2021 met Jota Sport tweede werd, beide keren in de LMP2-klasse. Hij komt bij Peugeot TotalEnergies aan de start samen met oud-F1-collega Di Resta en voormalig WEC-kampioen Loic Duval.

Felipe Nasr - Porsche Penske Motorsport

- Le Mans-starts: 4

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 39

- F1-overwinningen: 0



Felipe Nasr rijdt voor Porsche Penske Motorsport in de Hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Nick Tandy - die in 2015 de 24 uur van Le Mans won - en zijn voormalige Daytona 24-uursteamgenoot Mathieu Jaminet. Het beste resultaat van de Braziliaan in Le Mans dateert van 2022 toen hij met Team Penske vijfde werd in de LMP2-klasse en negende overall.

Sebastien Bourdais - Cadillac Racing

- Le Mans-starts: 16

- Overwinningen: 1 (2016, GTE Pro)

- F1-starts: 27

- F1-overwinningen: 0

Sebastien Bourdais komt voor Cadillac Racing uit in de Hypercar-klasse van de 24 uur van Le Mans, samen met Renger van der Zande en Scott Dixon. De Fransman won eerder al de GTE Pro-klasse in 2016 voor Ford Chip Ganassi Team USA. Hij is ook al verschillende keren dicht bij een algemene overwinning geweest en werd tweede in 2007, 2009 en 2011.

Brendon Hartley - Toyota Gazoo Racing

- Le Mans-starts: 10

- Overwinningen: 3 (2017, 2020, 2022)

- F1-starts: 25

- F1-overwinningen: 0

Brendon Hartley rijdt voor de elfde keer Le Mans, samen met Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa. Hartley boekte zijn eerste van drie overwinningen in de langeafstandsklassieker in 2017 met Porsche. Sinds 2020 rijdt hij voor Toyota Gazoo Racing en met dat team won hij twee keer (in 2020 en 2022). Hij werd ook nog eens drie keer tweede in Le Mans.

Will Stevens - Hertz Team Jota Porsche

- Le Mans-starts: 8

- Overwinningen: 2 (2017, GTE Am en 2022, LMP2)

- F1-starts: 18

- F1-overwinningen: 0



Will Stevens reed in 2015 een seizoen F1 voor Manor. Hij is op zoek naar zijn derde overwinning in de 24 uur van Le Mans na twee eerdere zeges (in klasse en dus niet overall) in 2017 en 2022. Die eerste overwinning was er in één in de GTE Am-klasse, in een Ferrari 488 GTE van JMW Motorsport. De tweede keer won hij de LMP2-klasse in een Oreca van Jota.

Nyck de Vries - Toyota Gazoo Racing

- Le Mans-starts: 4

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 11

- F1-overwinningen: 0



Nyck de Vries rijdt voor de vijfde keer Le Mans, in de Toyota GR010 Hypercar samen met Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopéz die op het laatste moment de geblesseerde Mike Conway vervangt. Zijn vier eerdere optredens waren allemaal achter het stuur van een LMP2-auto. Met Racing Team Nederland werd hij 26e en 19e overall. Met G-Drive was er in 2021 een 12e plaats overall en in 2022 boekte hij met TDS Racing zijn beste resultaat, P8 overall.

- Le Mans-starts: 2

- Overwinningen: 0

- F1-starts: 1

- F1-overwinningen: 0



Jack Aitken zal dit jaar zijn derde 24 uur van Le Mans rijden en zijn tweede met het Action Express Racing team. Vorig jaar werd hij met datzelfde team tiende overall. Een jaar eerder was er een P25 in de LMP2 Oreca 07 van Algarve Pro Racing. Aitken reed slechts één Grand Prix F1, tijdens de Sakhir Grand Prix van 2020. Hij verving in die race bij Williams George Russell, die op zijn beurt door Mercedes was opgeroepen om Lewis Hamilton te vervangen.

Andre Lotterer - Porsche Penske Motorsport

- Le Mans-starts: 12

- Overwinningen: 3 (2011, 2012, 2014)

- F1-starts: 1

- F1-overwinningen: 0

Andre Lotterer is drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans, met overwinningen met Audi Sport Team Joest in 2011, 2012 en 2014 en nog twee podiumplaatsen in 2010 en 2015. Hoewel de Duitser het meest bekend is om zijn endurance- en Formule E-races, heeft hij ook een ongelooflijk korte periode in de Formule 1 gereden. Hij verving in 2014 eenmalig Kamui Kobayashi bij Caterham F1 tijdens de Grand Prix van België.