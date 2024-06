Weerbericht 24 uur van Le Mans: Wisselvallig, maar niet heel nat

De 24 uur van Le Mans op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe staat altijd garant voor spektakel, waarbij de weergoden soms ook wel eens een rol van betekenis in willen spelen. Dat is voor deze editie van 2024 niet heel anders. Het wordt namelijk wisselvallig tijdens de 24 uur van Le Mans. Een westelijke stroming voert buien aan vanaf de oceaan.

Het ziet er echter niet naar uit dat het heel nat wordt, aangezien er ook droge perioden en opklaringen zullen zijn. Met die westenwind wordt het niet heel warm, dat is misschien wel fijn voor mens en machine. De middagtemperatuur ligt op 19 of 20 graden. Daarmee is het net wat koeler dan normaal. Gemiddeld is het halverwege juni 22 of 23 graden. In de avond en nacht daalt de temperatuur naar een graad of elf. De verwachting is wel dat het in de nacht droog is.

Een jaar geleden werd het op 15 en 16 juni juist tropisch met 30-31 graden. De waarden van de 24 uur van Le Mans op 10 en 11 juni vorig jaar waren 26,8 en 27,7 graden. Het bleef toen nagenoeg droog. Dit jaar krijgen we dus geen herhaling van en krijgen de coureurs met uitdagende weersomstandigheden te maken.