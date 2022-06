Weerbericht 24 uur van Le Mans 2022: Zon, zon en nog eens zon

Een van de pareltjes op de internationale autosportkalender is aanstaande: de 24 uur van Le Mans. De unieke endurancerace op het Circuit de la Sarthe gaat op zaterdagmiddag om 16.00 uur van start. 24 uur later weten we wie zich de winnaar van de editie van 2022 mag noemen. Wordt het Toyota of krijgen we een verrassing in de topklasse?

Zoals elk jaar zullen weer veel Nederlandse fans afreizen naar de Franse stad. Het weer belooft in elk geval schitterend te worden, maar vergeet de zonnebrand niet! Hieronder vind je het weerbericht volgens Weerplaza.nl:

Het is dit weekend zonnig en zomers in Le Mans. Zaterdagmiddag wordt het circa 27 graden. 's Ochtends is het een graad of 18. Het waait nauwelijks. In de middag is de zonkracht 7 en rond 13:00 uur zelfs tijdelijk 8. Dit betekent dat je zonder zonnebrandcrème al in tien minuten kan verbranden. Halverwege de avond is het nog zo'n 23 graden en in de nacht naar zondag wordt het niet kouder dan 15 graden. Het blijft droog en de noorden- tot noordwestenwind is zwak.

Ook zondag is het weer zonnig en droog. In de middag stijgt het kwik naar 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De zonkracht is 's middags opnieuw UV-Index 7 tot 8.

