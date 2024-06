Weer safety car in Le Mans: Heart of Racing over de kop door crash

Op het langzaam opdrogende asfalt van het Circuit de la Sarthe ging het om 9.35 uur helemaal verkeerd voor de #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage. Aan boord van de bolide raakte Daniel Mancinelli even van de ideale lijn in Indianapolis toen diverse snellere bolides hem wilden passeren. Hij raakte daardoor de controle over zijn auto kwijt, waardoor hij achterwaarts in de bandenstapel klapte en vervolgens op zijn dak half op de baan eindigde. De wedstrijdleiding kon daardoor niet anders dan de safety car opnieuw de baan op sturen, een ruim uur nadat de race hervat werd na langdurige regenval. Bovendien moest ook de bandenstapel op dat punt van de baan gerepareerd worden.

Mancinelli stapte gelukkig ongedeerd uit de zwaar beschadigde Aston Martin, maar Heart of Racing is door de crash wel uitvaller geworden. Ook teamgenoten Ian James en Alex Riberas zijn zodoende vroegtijdig klaar. Wat het extra pijnlijk maakt voor de renstal, is het feit dat de auto met startnummer 26 op het moment van de crash op de derde plek lag in de LMGT3-klasse. Mancinelli en Heart of Racing waren overigens niet de enigen die zich op dat punt lieten verrassen door de condities. Een half uur eerder crashte Felipe Nasr daar al met de #4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963, die daardoor ook uit de race ligt. Achter de safety car gleed de #93 Peugeot 9X8 nog even van de baan, al kon Nico Müller zijn weg met relatief weinig schade vervolgen.