WEC doet bandenwarmers ook in de ban voor 24 uur van Le Mans

Voor het honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans maakten de Automobile Club de l'Ouest (ACO) en FIA nog een uitzondering op de regels omtrent bandenwarmers. Het kampioenschap deed bandenwarmers voor het hele seizoen in de ban om zo te verduurzamen, maar wilde geen risico nemen voor de langeafstandsklassieker. Op het 13,6 kilometer lange circuit wordt 24 uur geracet, wat voor grote temperatuurverschillen tijdens de race zorgt. Een andere zorg was toen het verschil in snelheid tussen de drie klassen. Maar nu het WEC enkel nog de Hypercars en LMGT3 telt, heeft de organisatie besloten om de bandenwarmers ook voor Le Mans in de ban te doen.

In het speciale reglement voor Le Mans, wat een toevoeging is op het sportief reglement voor de rest van het WEC-seizoen, staan nu dezelfde regels voorgeschreven als voor de overige zeven races. "Het gebruik van enig thermisch of warmtebehoudend apparaat is verboden", valt in het reglement te lezen. Vanuit de organisatie van Le Mans is er nog geen reactie gekomen op dit besluit, maar wel heeft de ACO tegenover Motorsport.com bevestigd dat deze regel definitief vaststaat voor de race die op 15 juni 2024 van start gaat.

Teams juichen het besluit toe, aangezien er op deze manier één lijn getrokken wordt in het reglement. United Autosports-baas Richard Dean, wiens team volgend jaar doorgaat in de LMGT3-klasse met McLaren na het schrappen van de LMP2-klasse, geeft aan dat hij liever had dat ze wél met bandenwarmers zouden werken, maar hij begrijpt waarom de regels doorgevoerd zijn. "We reden enkele jaren geleden zonder bandenwarmers in de 24 uur van Daytona. Het lag toen onder het vriespunt in de nacht, dus het kan wel."

Het afschaffen van de bandenwarmers was een controversieel besluit en meerdere coureurs uitten hun zorgen toen dit geïntroduceerd werd. Met name op het circuit van Spa-Francorchamps, met de lage temperaturen, leidde het tot problemen. Daar waren meerdere Hypercar-coureurs passagier van hun bolide toen zij de pitstraat uitreden. Als gevolg van de crashes werd dit jaar besloten om voor Le Mans een uitzondering op de regel door te voeren. De organisatie legde uit dat zij 'coureurs van alle ervaringsniveaus in staat wil stellen om onder de veiligste omstandigheden deel te nemen, ongeacht de baanomstandigheden en temperaturen'.