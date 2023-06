De Hypercar-klasse, de hoogste klasse in de enduranceracerij, bestaat uit twee reglementen: LMH en LMDh. De deelnemende fabrikanten kunnen kiezen op welke manier ze hun wagen willen ontwikkelen. Het verschil zit hem vooral in de vrijheid (of het gebrek daaraan) en daarmee ook direct de kosten. Tijdens de 24 uur van Le Mans staan zestien Hypercars aan de start: negen LMH’s en zes LMDh’s.

Wat is LMH en LMDh?

LMH staat voor Le Mans Hypercar en slaat op de regels die sinds 2021 in het FIA World Endurance Championship van kracht zijn. LMDh is nieuw voor 2023 en staat voor Le Mans Daytona hybrid, al zul je het vaak enkel als afkorting vinden. De regels zijn namelijk opgesteld door de Automobile Club de l’Ouest uit Le Mans en IMSA, gevestigd in Daytona, Amerika. De twee typen wagen komen op bepaalde vlakken zeer overeen, maar verschillen weer op andere gebieden.

Wat is het verschil tussen LMH en LMDh?

LMH biedt de fabrikant de gelegenheid om de auto van top tot teen volledig zelf te ontwerpen. Daaronder vallen ook alle elementen van het hybridesysteem die, indien aanwezig, op de vooras aangesloten moet zijn. Dat is echter niet verplicht: de Toyota, Peugeot en Ferrari LMH’s hebben allemaal vierwielaandrijving. De Glickenhaus en Vanwall zijn non-hybride machines met achterwielaandrijving.

Bij LMDh moeten de deelnemers een groot aantal standaardonderdelen gebruiken. De basis van de auto, waaronder de monocoque en de ophanging, moet ontworpen zijn door een van de vier gelicenseerde constructeurs: ORECA, Dallara, Ligier of Multimatic.

Het hybridesysteem op de achteras is bij alle auto’s hetzelfde. Het is een combinatie van onderdelen die ontwikkeld zijn door Bosch, Williams Advanced Engineering en Xtrac. Zij leveren respectievelijk de motor generator unit (MGU), de batterij en de versnellingsbak. De fabrikant ontwikkelt enkel de aerodynamica, levert de verbrandingsmotor van de aandrijflijn en heeft alle vrijheid met de elektronica.

Peugeot's LMH 9X8 van Loic Duval, Gustavo Menezes en Nico Muller. Foto: Marc Fleury

Het concept van de bolides kan heel verschillend zijn, maar de regels zijn geschreven om het prestatieniveau gelijkwaardig te houden. Een belangrijk uitgangspunt van de LMH en LMDh zijn de zogenaamde performance windows waarbinnen de auto moet vallen. De aerodynamische limieten voor downforce en drag zijn hetzelfde, evenals het maximale vermogen. Ook het minimumgewicht voor LMH en LMDh komt overeen.

Een belangrijk uitgangspunt van zowel LMH als LMDh is dat de fabrikanten de vrijheid hebben om de wagens een onderscheidend uiterlijk te geven en stijlelementen van de eigen straatauto’s te gebruiken. De meest extreme is de Peugeot 9X8 LMH, die zonder conventionele achtervleugel rijdt.

Wat is er met LMP1 gebeurd?

Hypercar is de vervanger van de LMP1-klasse. Sinds midden jaren 90 was dit de topklasse in de langeafstandsracerij. Vanaf het WEC-seizoen 2021 is men overgestapt op de LMH.

Het startpunt op weg naar nieuwe regels was de beslissing van Porsche om eind 2017 te vertrekken uit de LMP1. Daardoor bleef er weinig over in de topklasse: Audi was een jaar eerder al vertrokken, Toyota bleef als enige over. Regelmakers FIA en de ACO begonnen vanaf de lente van 2018 aan de regels voor een nieuwe klasse. Het voornaamste doel was het terugbrengen van de kosten. In de LMP1-tijden spendeerden de topfabrikanten meer dan 100 miljoen euro per seizoen. Eind 2018 werd het eerste voorstel van de nieuwe LMH-regels gepresenteerd. Later werd het idee van de Balance of Performance toegevoegd, evenals de komst van het LMDh-concept aangekondigd. Hierdoor konden ook fabrikanten uit het Amerikaanse IMSA-kampioenschap deelnemen aan het WEC en vice versa.

Alpine kreeg een extra jaar de tijd en mocht in 2022 nog met de LMP1 rijden. Foto: Marc Fleury

Hoe snel zijn de nieuwe wagens?

LMH- en LMDh-bolides zijn significant langzamer dan de voorgangers uit de LMP1. De rondetijd op Le Mans ligt rond de 3.30 minuten, zo’n tien seconden langzamer dan voorheen. Het ronderecord op het Circuit de la Sarthe is in handen van Kamui Kobayashi, die in de kwalificatie van de editie van 2017 een 3.14.791 op de klokken zette. Zijn poleronde in 2021, een 3.23.900, is het ronderecord met de Hypercar.

De topsnelheden zijn echter vergelijkbaar. De Toyota GR010 Hybrid LMH komt tot zo’n 340 kilometer per uur, vergelijkbaar met de top van 342 kilometer per uur van de LMP1-voorganger. Het grootste verschil zit hem in de bochten en tijdens het remmen. Het minimumgewicht van de LMH en LMDh ligt meer dan 150 kilogram hoger, wat eveneens gevolgen heeft voor de rondetijd.

Wie nemen er deel aan de nieuwe Hypercar-klasse?

Toyota was in het eerste anderhalve seizoen van de nieuwe Hypercar-regels naast de enige deelnemer. Alpine en Glickenhaus reden ook rond in deze klasse, maar zij deden dat met een licht gemodificeerde LMP1 en dus geen echte Hypercar. Peugeot voegde zich na Le Mans 2022, op Monza, bij de Japanners. Dit jaar racet ook Ferrari mee. Inmiddels hebben flink wat fabrikanten een LMDh-auto gepresenteerd. Porsche begon als eerste aan de ontwikkeling van een nieuw model, vandaag de dag bekend als de 963, en werd snel gevolgd door Cadillac, Acura en BMW. Honda-merk Acura en BMW racen in 2023 enkel in Noord-Amerika, maar het Duitse merk is in 2024 ook te zien in het WEC.

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 van Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy, #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 van Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 van Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto: Marc Fleury

De andere nieuwkomers in 2024 zijn Lamborghini en Alpine. Het Italiaanse merk gaat uitkomen in zowel WEC als IMSA, de Fransen focussen zich in hun debuutjaar op het WEC.

Deelnemers Hypercar-klasse 24 uur van Le Mans 2023

# Team Auto Coureurs 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 Antonio Felix da Costa Will Stevens Yifei Ye 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr

Nick Tandy Mathieu Jaminet 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Luis Felipe Derani

Alexander Sims Jack Aitken 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas Oliver Pla Ryan Briscoe 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Franck Mailleux Nathanael Berthon Esteban Gutierrez

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R van Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon Foto: Marc Fleury