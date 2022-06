Toen ondergetekende gisteren het raceverslag publiceerde met de kop ‘Toyota oppermachtig in de 24 uur van Le Mans’, zijn er vast zeker lezers geweest die het schouderophalend tot zich namen. Ja, natuurlijk wint Toyota de 24 uur van Le Mans. Wie anders? Het is een suggestie die de afgelopen jaren logischerwijs wel vaker gewekt is. "De overwinning van Toyota in Le Mans was een ABC’tje", luidde het commentaar op onder meer deze site. Bij gebrek aan (serieuze) concurrentie is het verleidelijk dat narratief in stand te houden. Ook dit jaar maakte Toyota haar favorietenrol in Le Mans waar, maar het was niet zo zwart-wit als sommigen deden vermoeden.

In de eerste twee WEC-races van het seizoen won Toyota slechts één keer. Belangrijker was dat de Japanse fabrikant er geen enkele keer in slaagde om beide auto’s zonder problemen aan de finish te krijgen. In Sebring schreef José Maria Lopez de #7 Toyota af met een knullige crash, op Spa-Francorchamps viel een gefrustreerde Sébastien Buemi uit door technische problemen. Daardoor stond er best wel wat spanning op de 24 uur van Le Mans, de grootste beproeving voor mens en machine. Ook in de Le Mans-week liep het niet vlekkeloos voor Toyota met de terugkerende elektronische problemen, waarvan de oorzaak nog altijd niet helemaal bekend is. Bovendien had Toyota, ondanks dat het verschil in de eindstand dit jaar even groot was als een jaar geleden, meer te dulden van de concurrentie.

Alpine kwam eigenlijk geen moment in het stuk voor met de verouderde LMP1-wagen, maar in de tweede deelname kwam Glickenhaus toch wel sterk voor de dag. De beide wagens van het merk maakten wat mee, maar waren significant sterker dan een jaar geleden. Het was het bewijs dat de kleine Amerikaanse sportwagenfabrikant wel degelijk thuishoort op Le Mans. Want hoewel de achterstand vier ronden was op de winnende Toyota, was het niet zo dat de Japanners echt rustig aan konden doen om de vijfde Le Mans-overwinning op rij te claimen. Het verschil in het nadeel van Glickenhaus werd gemaakt in de nachtelijke uren, constateerde technisch directeur Pascal Vasselon van Toyota: “Glickenhaus liep in de nacht een beetje achter, maar verder hadden ze hetzelfde tempo. Er waren op de baan drie wagens die rondjes 3.27.7 konden rijden. Qua potentie zaten ze op hetzelfde niveau, maar ze kwamen wat tekort in bepaalde omstandigheden.”

Toyota zette vooral in het eerste deel van de race aan. Door wijzigingen in de balance of performance waren er best nog wel wat vraagtekens voor de start van de race. “Toen ze ons op een rondje hadden gereden, konden ze iets meer ontspannen”, zei Glickenhaus-coureur Richard Westbrook. Desondanks bleven de verschillen relatief klein. Met een lekke band gaan bijvoorbeeld zomaar tien minuten verloren. Of wat te denken van de drievoudige power cycle die zondagmorgen uitgevoerd moest worden door de #7 en wat uiteindelijk beslissend bleek voor de eindzege van de #8. De spanning bleef er letterlijk en figuurlijk altijd op staan bij Toyota.

Dat Toyota bleef pushen in het restant van de race bleek een half uur voor het eind van de race toen Lopez de snelste raceronde (3.27.749) produceerde. Het was niet strikt noodzakelijk omdat de uitslag van de race min of meer vaststond, maar het kan gezien worden als een statement van Toyota. In 2016 was Toyota heel dicht bij haar eerste overwinning in de 24 uur van Le Mans, maar de hartverscheurende uitvalbeurt in de laatste ronde stak daar een stokje voor. Het was het laatste jaar van het gouden LMP1-tijdperk met Audi en Porsche, beide merken trokken kort daarna de stekker uit de projecten. Toyota won de vijf edities van Le Mans daarna, maar telkens zonder extreem veel tegenstand.

Het kan betwist worden of die zeges net zoveel waard zijn, al is één ding duidelijk: Le Mans winnen is nooit eenvoudig. Bovendien heeft Toyota een belangrijke rol gespeeld in het voortbestaan van het WEC en de 24 uur van Le Mans. Als enige grote fabrikant in de topklasse bleef de prestige van het evenement behouden terwijl de directie van Toyota na het vertrek van de Duitse grootmachten net zo goed had kunnen volgen. De negentigste editie van de 24 uur van Le Mans was wat dat betreft ook een bedankje voor Toyota, dat het kampioenschap is blijven steunen.

De magere jaren zijn voorbij en Toyota is er klaar voor

De magere jaren van de hoofdklasse, inmiddels de Hypercar en LMDh-klasse, zijn na dit weekend verleden tijd. Over een maand komt de WEC-paddock samen op Monza en dan debuteert Peugeot met de fonkelnieuwe Hypercar. Het begin van een nieuw tijdperk, een nieuw gouden tijdperk. Peugeot start met twee Hypercars, Ferrari komt daar in 2023 bij. Porsche heeft de handen ineengeslagen met Penske en bouwt een LMDh. Ook Cadillac is bezig met een wagen van dat kaliber. Het betekent dat Toyota volgend jaar weer serieuze tegenstand heeft in de 24 uur van Le Mans.

Afgelopen weekend heeft Toyota laten zien dat de lat hoog ligt met de GR010. Ze lieten de wagens gedurende de race tegen elkaar racen en brachten elkaar zo naar een hoger niveau. Het kan gezien worden als een visitekaartje voor de toekomst. De concurrentie moet van verdomd goeden huize komen om Toyota volgend jaar, tijdens het honderdjarig jubileum van de 24 uur van Le Mans, van de troon te stoten. Dat statement is vast en zeker aangekomen op de burelen van Peugeot in Parijs, in Stuttgart op het hoofdkantoor van Porsche en in Maranello waar Ferrari huist.

Het is nog bijna een jaar wachten, maar u zult het met ondergetekende eens zijn: de 2023-editie van de 24 uur van Le Mans kan niet snel genoeg komen.

Video: Samenvatting van de 24 uur van Le Mans