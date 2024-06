Waarom Toyota López aanwees als vervanger Conway voor Le Mans

Mike Conway raakte geblesseerd bij een fietsongeluk en hoewel het redelijk gaat met de Brit, zag Toyota zich genoodzaakt om hem te vervangen. De keuze viel daarbij op een oude bekende, José María López. Het team had echter ook zijn officiële reservecoureur, Ritomo Miyata, kunnen oproepen als tijdelijke teamgenoot van Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Volgens Toyota Gazoo Racing Europe-directeur Rob Leupen was dit een 'heel makkelijke keuze'. Het kwam daarbij neer op de ervaring van López, die in 2021 al de 24 uur van Le Mans wist te winnen en de 'onervarenheid van Ritomo'.

"Ritomo heeft nog nooit op Le Mans gereden en rijdt hier nu met Cool Racing in de LMP2, de andere optie was José", zegt Leupen. "We hebben het met het team besproken, evenals met [teambaas] Kamui en Akio Toyoda [Toyota-voorzitter] in Japan. We hebben besloten dat het voor iedereen het beste was, ook voor Ritomo, om José in de #7 auto te laten stappen." Het goede nieuws voor Miyata is dat hij wel aanblijft als reservecoureur voor Toyota, waardoor hij dus eventueel alsnog opgeroepen kan worden door het Hypercar-team. "Je weet het nooit, er is nog een lange week te gaan", aldus Leupen.

In de tussentijd zal Miyata op zondag tijdens de testdag in Le Mans meters mogen maken in de GR010 Hybrid en zal hij ook in de LMP2 van Cool Racing rijden. Wat volgens Leupen een grotere uitdaging was dan de keuze maken tussen López en Miyata, was het vinden van een vervanger voor López bij zijn LMGT3-team. Hij zou namelijk in de Lexus van Akkodis ASP rijden in Le Mans, naast Esteban Masson en Takeshi Kimura. De ervaren Jack Hawksworth is overgevlogen vanuit de Verenigde Staten om het zitje over te nemen. Voor hem kwam de oproep als een verrassing. Hij was onderweg naar Mid-Ohio voor een GT4-race toen hij een telefoontje kreeg.

"Ik was op weg naar het circuit toen ik een telefoontje kreeg van Andy Graves van Toyota Racing Development [dat het Lexus-programma in de VS beheert]", legt Hawksworth uit. "Dat was het: ik was op weg naar hier! Ik ging naar het circuit, pakte mijn spullen bij elkaar en ging terug naar het hotel, toen direct door naar Detroit en boekte een vlucht. Le Mans stond op mijn bucketlist, maar niet direct op mijn radar. Om dit met Lexus te mogen doen, een merk waar ik zo lang voor race, is behoorlijk gaaf."