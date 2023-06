Vrije training Le Mans stilgelegd na stevige crash GTE en LMP2, coureurs in orde De eerste vrije training voor de 24 uur van Le Mans is na iets minder dan anderhalf uur rijden tijdelijk stilgelegd. Oorzaak is de stevige crash van de #777 D'Station Racing Aston Martin GTE en de #13 Tower Motorsports LMP2, die er even later op knalde. Beide coureurs zijn in orde, maar de sessie moest stilgelegd worden voor de opruimwerkzaamheden.

Door: Laurens Stade De eerste vrije training voor de 24 uur van Le Mans was iets minder dan anderhalf uur bezig toen de #777 D'Station Racing Aston Martin op weg naar Tertre Rouge de controle over het stuur verloor. Casper Stevenson knalde tegen de vangrail en stuiterde terug de baan op. De gele vlag werd gezwaaid, maar het was druk op de baan. Nicky Catsburg kon de gestrande Aston Martin op het nippertje ontwijken in zijn Corvette GTE, maar niet veel later knalde de LMP2 van Tower Motorsports, met Steven Thomas achter het stuur, vol tegen de Aston Martin. Het resulteerde in een rode vlag. Stevenson kon zelf uitstappen, maar voor Thomas moest er toch nog een ambulance komen vanwege de stevige impact. Beide coureurs zijn wel in orde, laat de organisatie weten. Er moesten opruim- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden, waaronder aan de vangrail. De wedstrijdleiding meldt dat de sessie rond 16.00 uur hervat zou moeten worden. Deze training duurt nog tot 17.00 uur. Om 19.00 uur staan de coureurs al voor de kwalificatie, die tot 20.00 uur duurt. gedeeld Speel mee Zet nu in 24 uur van Le Mans 2023: Tijdschema, live kijken, Nederlanders en meer gedeeld