Visser maakt debuut in 24 uur Le Mans bij Richard Mille

Visser vormt een volledige vrouwelijke line-up met Sophia Flörsch en Tatiana Calderon in een Oreca 07 die door het Franse Signatech wordt gerund. Visser, actief voor BMW en vorig jaar aan de slag in de W Series, heeft met het Franse team al een wedstrijd achter de rug in de European Le Mans Series. Ze verving op Spa-Francorchamps de geblesseerde Katherine Legge, die haar been brak bij een testcrash op Paul Ricard.

Visser, Calderon en gelegenheidsrijder André Negrao finishten zesde. In de daaropvolgende race op Paul Ricard werden Visser en Flörsch elfde. Legge had gehoopt om na haar beenbreuk nog fit te zijn voor de 24 uur van Le Mans, die dit jaar uitzonderlijk laat in het jaar op 19 en 20 september wordt verreden. Het is nog niet zeker over de 40-jarige Britse de laatste ELMS-races in Monza of Portimao zal betwisten.

Visser, Calderon en Flörsch maken alle drie hun grote debuut op Le Mans, wat dit jaar een nog grotere uitdaging is omdat er geen testdag is en een groter deel van de race in het donker wordt gereden dan in de zomer.