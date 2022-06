VIDEO: Samenvatting 90e editie 24 uur van Le Mans

De 24 uur van Le Mans werd zaterdagmiddag 16.00 uur in gang geschoten met de Toyota van Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa op pole. Het werd uiteindelijk een editie waarin de beide Toyota's geregeld van de leiding wisselde. Zondagochtend trok de #8 Toyota van onder meer Kamui Kobayashi een gaatje door een trage pitstop bij de zusterauto. Al veranderde dit later weer. De #7 Toyota mocht uiteindelijk op de hoogste trede plaatsnemen, gevolgd door de #8. Glickenhaus nam voor het eerst in de historie van het merk plaats op het podium van Le Mans.

Ook in de LMP2-klasse werd flink gestreden. In die categorie reden onder meer Robin Frijns, Bent Viscaal, Tijmen van der Helm en de invaller Nyck de Vries. Eerstgenoemde kende met zijn ploeg geen vlekkeloos optreden. Desondanks zat deze categorie boordevol actie met uiteindelijk Robert Kubica op het podium. Het team van JOTA kende een 24 uur van Le Mans om niet snel te vergeten. Porsche zwaaide in de GTE Pro-klasse af met een overwinning, aangezien de ACO vrijdag al bekendmaakte dat de klasse niet meer actief gaat zijn in de 24 uur van Le Mans. Hoewel er in de GTE Am-klasse normaal gesproken van alles gebeurt, bleef het in deze 90e editie rustig. Daar was uiteindelijk de hoofdprijs voor Bean Keating. Renger van der Zande was de enige deelnemer in die klasse en werd vijftiende.

Bekijk een uitgebreide samenvatting van de 90e editie van de 24 uur van Le Mans bovenaan dit artikel.