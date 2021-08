VIDEO: De highlights van de 89ste 24 uur van Le Mans

Ook de tweede plaats in deze spectaculaire editie van Le Mans ging naar Toyota. Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuka Nakajima finishten in de #8 Toyota op twee rondjes achterstand. Alpine werd derde met Nicolas Lapierre, Andre Negrao en Matthieu Vaxiviere. De listige weersomstandigheden en heel wat technische problemen zorgden voor een zeer enerverende editie. Geniet nog eenmaal van de hoogtepunten en de mooiste beelden met bovenstaande samenvatting.

LMP2

Nederlands succes was er dit jaar voor Robin Frijns die samen met zijn WRT-teamgenoten Ferdinand Habsburg en Charles Milesi winnaar werd in de LMP2-klasse (zesde overall). Renger van der Zande werd in de LMP2 vijfde (tiende overall), terwijl kersvers Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries zevende werd in die klasse (twaalfde overall).

Racing Team Nederland (Giedo van der Garde, Job van Uitert, Frits van Eerd) werd tweede in de Pro/Am-klasse van de LMP2, terwijl Beitske Visser met de LMP2-inschrijving van Richard Mille Racing de finish niet haalde.

GTE Pro

Nick Catsburg luisterde de terugkeer van Corvette in Le Mans op met een tweede plaats. De Nederlander deelde #63 Corvette met Antonio Garcia en Jordan Taylor.

GTE Am

Jeroen Bleekemolen haalde de finish niet. Na een crash van zijn teamgenoot bleek de schade aan de #388 Ferrari dermate groot dat Bleekemolen zijn zestiende Le Mans-deelname niet kon uitrijden.