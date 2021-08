VIDEO: #98 Aston Martin uit de race na zware crash op Le Mans

Na een chaotische openingsfase ging het halverwege het vierde uur mis voor de #98 Aston Martin Vantage GTE van Marcos Gomes. De Braziliaan ging iets te wijd bij het insturen van Indianapolis en stuiterde vervolgens rechtdoor op hoge snelheid door de grindbak. Met een flinke klap in de bandenstapels kwam de Aston Martin tot stilstand, waarna de wedstrijdleiding voor het eerst in de race besloot om de safety car de baan op te sturen.

Gomes kon na de klap gelukkig op eigen kracht uitstappen, maar de race van de Braziliaan kwam met de klap wel tot een vroegtijdig einde. De #98 Aston Martin lag op het moment van de crash tweede in GTE AM-klasse, waar de #33 Aston Martin van TF Sport op dat moment aan de leiding reed.

Toyota 1-2

In LMH-klasse ligt de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 7 nog altijd aan de leiding. Ondanks twee lekke banden ligt de auto van Kamui Kobayashi nog altijd voor de zusterbolide met startnummer 8, die bij de start in de rondte werd getikt door de #708 Glickenhaus van Olivier Pla. De tweede Toyota liep daardoor al direct een flinke achterstand op, maar ligt op het moment van schrijven inmiddels wel weer tweede overall. De #36 Alpine heeft de derde plaats in handen. De beide auto’s van Glickenhaus liggen vierde en vijfde in de LMH-klasse, maar twaalfde en dertiende overall.

Nederlanders aan kop in LMP2

In de LMP2-klasse was de eerste plek lange tijd in handen van de #38 JOTA Sport. Antonio Felix da Costa reed een sterke eerste stint in de donkergroene ORECA, maar de auto kwam al vrij snel vast te staan in het grind nadat Felix da Costa het stuur had overgedragen aan stalgenoot Anthony Davidson. De Brit kon zijn weg na wat hulp van de marshals wel weer vervolgen, zij het met een ronde achterstand.

Door de problemen voor JOTA is de leiding in de LMP2-klasse overgenomen door de #26 ORECA van G-Drive Racing, die onder andere bestuurd wordt door Nyck de Vries. Racing Team Nederland heeft de tweede plek in handen in de LMP2-klasse.

In de GTE Pro-klasse is het op het moment van schrijven een 1-2 voor AF Corse. De #52 Ferrari 488 GTE gaat aan kop voor de zusterbolide met startnummer 51. De #79 WeatherTech Porsche ligt derde bij de GTE Pro’s.