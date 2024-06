Veiligheidszorgen vanwege grote aandacht voor Rossi in Le Mans-paddock

In de paddock van de gemiddelde WEC-race staat Valentino Rossi al heel duidelijk in de belangstelling van de fans. In Le Mans is dat niet anders. Bij de handtekeningensessie was het dringen geblazen om 'The Doctor' van dichtbij te kunnen zien, laat staan een handtekening te krijgen van de MotoGP-legende. Rossi maakt dit jaar zijn debuut in de 24 uur van Le Mans namens Team WRT in de LMGT3-klasse, waar hij in de BMW M4 GT3 rijdt. Voor teamgenoot Ahmad Al Harthy was die handtekeningsessie er een die hij niet snel zal vergeten, al is dat dus niet helemaal in de positieve zin. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt hij tegen Motorsport.com. "Het werd zelfs een beetje ongemakkelijk. Je ziet wel eens grote artiesten optreden en dan zie je hoe het publiek begint te duwen. Ik dacht niet dat ik dat ooit recht voor mijn neus zou zien."

Na deze handtekeningensessie riep WRT-teambaas Vincent Vosse de Automobile Club de l'Ouest (ACO), de organisator van de langeafstandsklassieker in Le Mans, op om de veiligheid te garanderen van de fans en deelnemers tijdens de parade, die vrijdag in de stad plaatsvindt. "De aandacht die Vale met zich meebrengt, is natuurlijk bizar en dat hebben we de afgelopen drie jaar gezien. In die drie jaar is de aandacht die hij met zich meebrengt niet afgenomen", zegt Vosse in een verklaring. "Voor het team, in coördinatie met het kampioenschap, betekent het dat er een aantal verplichtingen zijn op het gebied van organisatie voor elk evenement en voor elke activiteit ter plaatse. Onze focus, vanaf het moment dat alles van tevoren gepland en georganiseerd is, is dat de extra aandacht, de ‘gekte’ geen invloed heeft op de manier waarop het team opereert."

"Vale besteedt altijd extra tijd aan zijn fans, zelfs wanneer er geen geplande handtekeningensessie is, neemt hij de tijd voor de fans", vervolgt Vosse. "En dat heeft hij de afgelopen drie jaar op elke dag op elk circuit gedaan. Voor deze situaties regelt het team de beveiliging. Elk optreden verloopt soepel dankzij de planning en organisatie. Als team hebben we twee prioriteiten: veiligheid, en zo veel mogelijk fans tevreden stellen. Als dit soort activiteiten nauwkeurig georganiseerd worden, kunnen we meer mensen tevreden stellen en dat op een veilige manier doen. We hopen dat de organisatoren nota hebben genomen van wat er gisteren tijdens de handtekeningensessie is gebeurd en dat ze maatregelen zullen nemen om de veiligheid van alle betrokkenen tijdens de rijdersparade op vrijdag te garanderen."

Meer op gemak voelen

In een verklaring reageerde de ACO op deze oproep. "De veiligheid van de coureurs op en naast het circuit is een prioriteit voor ACO", valt in het bericht te lezen. "De organisatoren hebben verschillende veiligheidsagenten in de pitstraat gestationeerd en er zijn geen potentiële risico's gemeld voor en tijdens de signeersessie. Onze discipline wordt steeds populairder en het enthousiasme voor de 24 uur van Le Mans en de beroemde coureurs is groot. We nemen de opmerkingen ter harte en zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat coureurs zich volgend jaar meer op hun gemak voelen tijdens de sessie."