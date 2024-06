Rossi vol vertrouwen voor 24 uur van Le Mans: "Pace is best goed"

Nadat Valentino Rossi zijn afscheid van de MotoGP aankondigde, maakte hij bekend dat hij overstapte naar de vierwielers. Namens WRT was de Italiaan de afgelopen jaren in het GTWCE te vinden, om dit jaar daar een WEC-programma aan toe te voegen. Komend weekend staat de meest prestigieuze endurancerace op het programma: de 24 uur van Le Mans. Rossi maakt voor het eerst zijn opwachting op het parcours in Noord-Frankrijk en is vol vertrouwen in een goede afloop. "Ik denk dat we een best goede pace te pakken hebben en dat we competitief kunnen zijn", vertelt de 45-jarige coureur, die samen met Maxime Martin en Ahmad Al Harthy hoge ogen hoopt te gooien.

Helemaal nieuw is Le Mans voor Rossi niet. Gedeeltes van het parcours heeft hij op een MotoGP-machine al eens bezocht. Vorig jaar reed hij in het voorprogramma van de 24 uur in de Road to Le Mans voor het eerst in een auto over de volledige versie van het circuit. "Dat was een goed plan, want zo kon ik het circuit alvast leren kennen", verklaart hij op de woensdag voorafgaand aan de race. "Ik heb vorig jaar er erg van genoten om hier te rijden. We zijn klaar voor deze editie."

Ook de rest van het Circuit de la Sarthe bevalt Rossi goed: "In het eerste gedeelte heb je veel chicanes waar je hard voor moet remmen en dat is leuk. Aan de andere kant heb je aan het einde een hele snelle bocht. Ik vind het ook leuk omdat het zo'n lang circuit is. Ik voel me hier comfortabel en geniet ervan om hier te rijden."

WEC het hoogste niveau van enduranceracen

Met het vertrouwen zit het wel goed. Rossi hoopt voor de prijzen in de LMGT3-klasse mee te kunnen doen. "Het doel is het winnen van de races, of op het podium komen", vertelt de motorrace-legende. "WEC is een heel andere klasse, want het zijn lange races. We rijden ook tegelijkertijd met andere klassen op de baan. Ik vind dit wel een mooi kampioenschap, want het is een wereldkampioenschap. Het is dus het hoogste niveau van enduranceracen."