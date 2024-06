Het zijn mooie weken voor Ferrari. Eind mei won de Italiaanse renstal met Charles Leclerc de Formule 1 Grand Prix van Monaco, om een maand later de wereldberoemde 24 uur van Le Mans te winnen. Het is een nagenoeg unieke prestatie, want in de geschiedenis van de autosport is het slechts twee keer eerder gebeurd dat een merk zowel de GP van Monaco als de 24 uur van Le Mans in hetzelfde jaar wist te winnen. Dat het een bijzondere prestatie is, blijkt wel uit het feit dat Alfa Romeo precies 90 jaar geleden voor het laatst beide races won. De wereld van de autosport was toen compleet anders en totaal niet te vergelijken met hoe het er nu uitziet. Formule 1 bestond nog niet en de race in Monaco werd over 100 rondjes in plaats van de 78 ronden die dit jaar gereden werden. Het WEC in de huidige vorm was al helemaal nog niet bedacht.

Alfa Romeo had in 1934 in Monaco heel wat te vieren. Carlo Felice Trossi was in de kwalificatie met de Tipo B/P3 de snelste. Trossi kon die startplek niet omzetten in de zege, maar een dag erna waren er twee andere coureurs die alsnog het feest voor Alfa compleet maakten. Guillaume 'Guy' Moll trok vanaf P7 naar een zege, vlak voor thuisrijder Louis Chiron. Een dubbelzege voor het merk dus. Een bijzonder feitje: Enzo Ferrari was teammanager van het Alfa Romeo-fabrieksteam dat indertijd Scuderia Ferrari heette.

Op deze foto rijdt Alfa nog niet op P1 in de 24 uur van Le Mans van 1932, maar het won de race wel met een straatlengte voorsprong. Foto door: Motorsport Images

In de 24 uur van Le Mans was het voor Alfa een hele opgave om de race te winnen. Luigi Chinetti en Phillipe Etancelin lagen ruim aan kop, waarna een lekke brandstoftank roet in het eten dreigde te gooien. Het lek werd gedicht met een stuk kauwgom en met succes. Onderaan de streep waren Chinetti en Etancelin met de 2.3 SL S8 de winnaar, met een voorsprong van maar liefst 180 kilometer op de nummer twee.

Ferrari slaat nu toe

Ferrari heeft zowel de 24 uur van Le Mans als de Grand Prix van Monaco elf keer gewonnen, maar tot deze editie was dat niet op hetzelfde moment. Na de emotionele zege voor Leclerc in Monaco, zorgden Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen ervoor dat de winst in de 24 uur van Le Mans de zege in Monaco net iets meer glans geeft.