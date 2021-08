'Uithoudingsvermogen Goodyear-banden op Le Mans meer dan twee F1 GP-afstanden’

De LMP2 is een van de meest interessante categorieën tijdens de komende editie van de langeafstandsrace. Zeven Nederlanders verschijnen aan de start: Beitske Visser, de kersverse Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries, Robin Frijns, Renger van der Zande en Racing Team Nederland met Giedo van der Garde, Job van Uitert en Frits van Eerd. De Belgische vertegenwoordiging komt van Stoffel Vandoorne en Tom Cloet. Allen hebben de beschikking over het ‘C-spec’ compound van Goodyear, dat in eerdere races van het World Endurance Championship en European Le Mans Series is ingezet. 70 medewerkers verwerken 2200 droogweerbanden en als de weersomstandigheden ernaar vragen, ook intermediate en regenbanden. In totaal gaat het om 5000 banden.

Het parcours is niet veeleisend voor het rubber, legt Mike McGregor, de Endurance Programma Manager van Goodyear uit. Hierdoor zouden teams weleens kunnen verrassen met de strategie. “In vergelijking met sommige van de circuits die we bezoeken, ondergaan de banden in Le Mans over één ronde niet al te veel druk, vanwege de lange rechte stukken tussen de snelle bochten", vertelt McGregor. "We hebben banden ontwikkeld met een uitstekende duurzaamheid, waardoor teams ze voor meerdere rijbeurten kunnen gebruiken en tijd kunnen besparen tijdens de pitstops. Het is vrij typisch voor teams om de slicks voor drie rijbeurten te gebruiken - wat betekent dat ze elke drie tankstops van banden wisselen. Vorig jaar hebben sommige teams zelfs vier rijbeurten met hetzelfde rubber gereden. Dit jaar verwacht ik dat een paar teams zelfs vijf stints kunnen rijden. Dat is ongeveer 50 ronden, 680 km, of meer dan twee keer de afstand van een F1 Grand Prix.”

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson LMP2, Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Job van Uitert 1 / 6 Foto door: Eric Le Galliot #25 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson LMP2, John Falb, Roberto Merhi, Rui Andrade 2 / 6 Foto door: Eric Le Galliot #39 SO24-Dirob By Graff Oreca 07 - Gibson LMP2, Vincent Capillaire, Arnold Robin, Maxime Robin 3 / 6 Foto door: Eric Le Galliot #74 Racing Team India Eurasia Ligier JSP217 - Gibson LMP2, James Winslow, John Corbett, Tom Cloet 4 / 6 Foto door: Eric Le Galliot #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Deletraz, Yifei Ye 5 / 6 Foto door: Eric Le Galliot #1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 van Tatiana Calderon, Sophia Floersch, Beitske Visser 6 / 6 Foto door: JEP / Motorsport Images

“Gelijke kansen”

Voor zijn vierde deelname aan de 24 uur van Le Mans, weet de Portugese rijder en Goodyear-ambassadeur Antonio Felix da Costa dat het vinden van de juiste strategie betreffende de banden en de pitstops cruciaal zal zijn om te beslissen wie op het podium staat en wie niet. Vorig jaar eindigden hij en zijn Jota Sport-teamgenoten Anthony Davidson en Roberto Gonzalez als tweede.

"Le Mans is een circuit met weinig bandendegradatie, dus we kunnen meerdere stints met dezelfde banden afwerken”, legt Felix da Costa uit. “Het team werkt in de aanloop naar de race aan de strategie, maar we kunnen zelfs overwegen om één band per keer te vervangen, of enkel de banden aan één kant van de wagen. Er zijn veel opties die we kunnen onderzoeken om zo min mogelijk tijd te verliezen in de pitstops. Sinds Goodyear de exclusieve bandenleverancier van LMP2 werd, hebben alle teams dezelfde kansen. Het is aan ons als team, met de hulp van de Goodyear-ingenieurs die met ons team samenwerken, om de best mogelijke richting te vinden.”

De actie op het circuit, met toeschouwers, start op woensdag met vrije trainingen en kwalificaties, de start volgt zaterdag om 16:00 uur.

En als kers op de taart is er de aanwezigheid van de Goodyear Blimp, de enorme zeppelin die op de race zal uitkijken. De Goodyear Blimp is 75 meter lang, 19,5 meter breed en 17,4 meter hoog. Tussen 1972 en 1986 was de Goodyear Blimp een graag geziene verschijning op F1 Grands Prix en nu is hij dus in Le Mans te bewonderen.