Opluchting bij winnend Le Mans-trio: “Stond te janken als een meisje”

De 24 uur van Le Mans werd zondag voor de vierde keer op rij gewonnen door Toyota, maar in tegenstelling tot de voorgaande edities ging de zege dit jaar niet naar de auto met startnummer 8, maar naar de crew met startnummer 7. Het markeerde daarmee de allereerste Le Mans-zege voor Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez, die er in het verleden wel al vaker dichtbij waren op het Circuit de la Sarthe.

Conway en Kobayashi hadden de zege in 2017 al voor het oprapen, maar moesten de zege aan Porsche laten nadat zij in leidende positie waren uitgevallen. In de daaropvolgende jaren viel het kwartje telkens de kant van de andere Toyota op. Drie jaar op rij ging de overwinning naar de auto met startnummer 8, maar dit jaar was het eindelijk de beurt aan de zusterauto met startnummer 7.

"Ik stond te janken als een klein meisje"

“We waren er al zo vaak dichtbij, maar om de klus nu te klaren met deze jongens… Ze hebben het echt geweldig gedaan, zoals altijd”, dankte Conway direct na de finish zijn teamgenoten voor de camera van Eurosport. “Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik stond te janken als een klein meisje. Je werkt er ieder jaar zo hard voor.”

In de slotfase van de race kreeg de #7 Toyota net als de zusterbolide te kampen met wat problemen aan de brandstoftoevoer. De vrees dat het opnieuw mis zou gaan was dan ook groot, maar uiteindelijk haalden beide Toyota’s de finish: “Het was echt zwaar, die laatste uren wisten we dat er iets met de auto was dat echt een groot probleem had kunnen worden”, vervolgde Conway tijdens de persconferentie. “Het was echt stressvol. Zelfs wanneer je aan de leiding rijdt, wanneer je in je eentje voorop rijdt, dan nog maak je je zorgen.”

“ Er valt een last van mijn schouders af nu. Ik heb hier al flink wat pech gehad, dus het is fijn dat het ons nu eindelijk is gelukt.”

Lopez: "Dit is een droom die uitkomt"

Ook Lopez liet weten dat het in het laatste deel van de race behoorlijk billenknijpen was voor het team: “Toen we aan het einde kampten met het brandstofprobleem moesten we zoveel dingen doen in de auto, het was ontzettend stressvol”, aldus de Argentijn. “Dit is moeilijk te bevatten, het is een droom die uitkomt Ik heb hier zoveel jaren van gedroomd."

"Ik had me geen betere teamgenoten kunnen wensen. Mike en Kamui zijn echt als broers voor mij", dankte Lopez zijn teamgenoten. "De dingen die ik ze heb zien doen met deze auto, echt geweldig. Ik ben ontzettend blij met ze, ook met het team. Wij staan hier op het podium, wij krijgen alle glorie, maar achter ons staan 600 mensen in de fabriek in Keulen, en meer dan duizend mensen in Japan die dit allemaal mogelijk maken. Die laatste uren waren niet makkelijk, maar als team hebben we het doorstaan.”

Kobayashi kijkt uit naar titanenstrijd

Ook Kobayashi – die de eer had om de auto over de finish te rijden – voelt door de tegenslag in eerdere jaren een hechte band met zijn teamgenoten: “We hebben al zo vaak de overwinning misgelopen, maar nu is het ons eindelijk gelukt”, aldus de Japanner. “We zijn als team meer verenigd dan ooit tevoren. We geloven in elkaar, en zijn samen als team sterker. Ik denk dat het ons daarom is gelukt deze keer. Het voelt nog een beetje onwerkelijk voor mij. Eindelijk hebben we de zege te pakken.”

Nu de eerste Le Mans-zege voor Kobayashi binnen is kijkt de Japanner alvast vooruit naar de toekomst, wanneer ook andere fabrikanten als Peugeot, Ferrari, Audi en Porsche zich zullen mengen in de strijd om de overwinning op Le Mans: “De strijd in de Hypercar- en LMDh-categorie zal groots worden, Le Mans zal een enorme race worden. Ik kijk uit naar het gevecht.”