Porsche heeft via het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport drie 963 Hypercars ingeschreven voor de 24 uur van Le Mans die komend weekend op het programma staat. In de laatste test voor de klassieker op de WEC-kalender klokten de #6 en #5 Porsches de snelste tijden, terwijl de #4 Porsche vierde werd. De enige auto die de suprematie van de Duitsers enigszins kon doorbreken was de #8 Toyota GR010 van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryio Hirakawa op P3.

De uitslag van de test verleidde David Floury, technisch directeur van Toyota Gazoo Racing Europe, tot de uitspraak dat Porsche de grote favoriet is voor de overwinning in de 92e editie van de langeafstandsrace. "Ik denk dat het duidelijk is. Als Porsche niet wint, dan hebben ze het behoorlijk slecht gedaan", legde Floury de druk bij de rivalen. "Van wat we kunnen zien, hebben ze in elk opzicht een streepje voor. We zullen in de loop van de week [tijdens de trainingen en kwalificaties die op woensdag beginnen] meer gaan zien, maar Porsche ziet er duidelijk sterk uit."

Foto door: Rainier Ehrhardt

Op de vraag of de prestaties van Porsche tijdens de testdag een verrassing waren, gezien de vorm van Porsche tot nu toe in het WEC dit jaar en de Balance of Performance voor het evenement in Le Mans, antwoordde Floury: "Geen verrassing." De Fransman vroeg zich verder af of Ferrari en Cadillac hun ware tempo hebben laten zien tijdens de test. De beste Ferrari werd dit weekend vijfde, terwijl de snelste Cadillac slechts zestiende werd. Verder verwachtte Floury een sterk BMW dat twee auto's heeft ingeschreven voor Le Mans en met de #20-auto (van onder meer Robin Frijns) zesde werd in de test. "Achter Porsche moet het een goed gevecht worden", constateerde Floury.

Porsche bagatelliseert prestaties

Urs Kuratle, die het LMDh-programma bij Porsche Motorsport leidt, zei na afloop van de test: "We zitten er goed bij en zullen er komend weekend staan, maar of we nu de favoriet zijn dat weet ik niet zeker. Er staat een mix van auto's en dat is voor de hele sport – ik kijk echt uit naar deze race." Hij benadrukte dat Porsche niet zeker weet of de andere fabrikanten hun volledige potentieel hebben benut tijdens de testdag. "Het enige dat we weten is dat wij ons programma hebben gedaan en dat dit het resultaat was."

Porsche Penske Motorsport (PPM) kwam dus goed voor de dag in Le Mans. Kevin Estre was aan het begin van de middagsessie het snelst in de #6 Porsche met een tijd van 3.26.907, terwijl de #4-auto van Penske, een extra inschrijving die deelneemt aan het Amerikaanse IMSA SportsCar Championship, de tweede plaats bezette. Felipe Nasr zette die auto op P2 met een tijd van 3.27.142. De derde Porsche met achter het stuur Michael Christensen eindigde op P4 in een tijd van 3.27.773. Hartley wurmde zijn #8 Toyota daar dus op de derde plaats tussen met een 3.27.615. Vijfde werd de #50 Ferrari van Antonio Fuoco en zesde de #20 BMW van onder meer Frijns. De #7 Toyota met aan boord Nyck de Vries kwam niet verder dan de tiende stek.

De vrije training voor de 92e editie van de 24 uur van Le Mans begint op woensdag 12 juni om 14.00 uur plaatselijke tijd, waarna om 19.00 uur de eerste kwalificatie volgt.

Uitslag testdag 24 uur van Le Mans