Toyota liep door eekhoorn veel schade op in 24 uur van Le Mans

In uur 16 van de 24 uur van Le Mans mocht Ryo Hirakawa plaatsnemen achter het stuur van de #8 Toyota. De 29-jarige Japanner verloor in die stint veel tijd ten opzichte van de #51 Ferrari van Alessandro Pier Guidi. Zijn voorsprong van twaalf seconden verdween volledig in één stint. Bij de pitstop moest Toyota de Hypercar van een volledig nieuwe voorkant voorzien, waardoor de Ferrari #51 de leiding in de race overnam. Lang bleef Toyota zich in de strijd om de zege mengen, mede door problemen in de pitstraat voor Ferrari. Uiteindelijk betekende een fout van Hirakawa in Arnage, waar hij zijn achterwielen blokkeerde en tegen de vangrail schoot, einde kansen op de zege en moest het Japanse team genoegen nemen met de tweede plaats.

Na de race liet Toyota's technisch directeur Pascal Vasselon weten dat er een goede reden was dat Hirakawa in zijn stint zoveel tijd verloor. Hij had namelijk een 'niet zo kleine eekhoorn' aangereden, met grote schade aan de voorkant van de auto tot gevolg. "Er waren momenten waarop wij even domineerden ten opzichte van Ferrari", blikt Vasselon terug. "Daar zit een logica achter. Net op een van die momenten dat wij competitief waren, raakte Ryo een eekhoorn. Dat was waarschijnlijk niet een heel kleine, aangezien deze veel schade aan de voorkant had aangericht. Tot het einde van de stint zat hij in de problemen. Op het einde konden we de voorkant vervangen."

Dat Hirakawa twee uur voor het einde van de race zelf de fout in ging, was volgens teamgenoot Brendon Hartley het gevolg van het feit dat de Japanner door het team de baan op werd gestuurd met één duidelijke opdracht: maximale aanval. "We hebben alles gegeven", zei Hartley tegen Eurosport. "Er heersen veel verschillende emoties. We waren de underdogs, het grootste deel van de race waren we een van de langzamere auto's. De race kwam wat naar ons toe richting het einde met de hogere baantemperaturen. De laatste stints die ik deed, waren de beste die ik heb gedaan. Ik reed kwalificatieronde na kwalificatieronde. Ik wist dat we ze onder druk konden zetten... We wisten dat zij sneller waren, maar we hebben er alles aan gedaan."

"We zetten Ryo in de auto en zeiden: 'Neem alle risico, maximale aanval, we willen deze race winnen.' Toen had hij een incidentje. Dat soort dingen gebeuren. Dat had ieder van ons kunnen overkomen en het is veel jongens overkomen tijdens de 24 uur. Volledige steun aan Ryo. Het doel was om maximaal in de aanval te gaan en dat deden we ook", aldus Hartley.