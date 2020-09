Toyota snelste, De Vries sterk in eerste kwalificatie 24 uur Le Mans

In de eerste kwalificatie van donderdagmiddag werd in elke klasse beslist welke zes wagens zullen doorstoten naar de nieuwe Hyperpole van vrijdag. Dat was in LMP1 vrij snel beklonken, want er staan dit weekend maar vijf prototypes aan de start in die klasse.

Toch kon Toyota nog even de snelheid van de TS050 Hybride etaleren. Kamui Kobayashi zette een 3.17.089 neer in de #7 Toyota , een tiende sneller dan Kazuki Nakajima in de zusterwagen #8. Bruno Senna was derde op maar liefst vier tellen in de Rebellion #1.

In LMP2 was het een stuk spannender met 24 wagens op de deelnemerslijst. Will Stevens ging aan de leiding in de #37 Jackie Chan DC Racing ORECA die hij deelt met Ho-Pin Tung, maar daarna kwam Nyck de Vries weer tevoorschijn. De Vries, die ook in de trainingen al supersnel was, klokte een 3.26.648 in de Racing Team Nederland ORECA die de F2-kampioen deelt met Giedo van der Garde en Frits van Eerd.

Paul di Resta was derde met de #22 United Autosports ORECA, gevolgd door de #26 G-Drive van Jean-Eric Vergne. Ook de. #32 United Autosports ORECA en de #33 High Class Racing ORECA boekten een plaats in de Hyperpole. De Jota-equipe van Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa was als zevende het eerste team dat de boot miste en nu al weet waar het zaterdag vertrekt.

In GTE Pro domineerden de Aston Martins. Marco Sorensen ging aan de leiding in de #95, gevolgd door stalgenoot Alex Lynn. Alessandro Pier Guidi was derde in de #51 AF Corse Ferrari op een volle seconde van de Astons, gevolgd door teamgenoot Davide Rigon.

Porsche-duo Gianmaria Bruni en Michael Christensen verzekerden zich van een plaats in de Hyperpole ten koste van de twee privé-Ferrari's van Weathertech Racing en Risi Competizione.

Augusto Farfus was de snelste in GTE Am in de #98 Aston, gevolgd door Charlie Eastwood in de TF Sport Aston, Ben Barker in de #88 Gulf Racing Porsche en Come Ledogar in de #81 Luzich Ferrari. De #77 Dempsey Proton Porsche en de #98 Project 1 Porsche gaan mee naar de Hyperpole.