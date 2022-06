Toyota pakt eerste startrij voor 24 uur van Le Mans, Frijns snelste LMP2

Voor de derde keer werd de kwalificatie voor de Franse autosportklassieker beslist in de vorm van een shoot-out voor de beste zes wagens per klasse, de zogenaamde Hyperpole. Toyota was de afgelopen jaren steevast sterk en ook vandaag bleek het merk de te kloppen factor. Toyota pakte bij het vallen van de vlag een keiharde 1-2, maar makkelijk ging het niet. De sessie stond namelijk bol van ingetrokken tijden doordat de coureurs track limits overschreden. Van bijna elke wagen werd er wel een tijd afgepakt. De rondes die wel telden zorgden voor een spannende dertig minuten.

In het begin van de sessie konden de Alpine en de wagens van Glickenhaus prima mee met de hybrides van Toyota. Alpine stond door een sterke tijd van Nicholas Lapierre zelfs een tijd op de voorlopige pole, maar uiteindelijk was het Brendon Hartley die in de #8 Toyota GR010 met 3.24.408 de pole pakte. Ronderecordhouder Kamui Kobayashi maakte in de #7 het feest voor Toyota compleet op P2, met een 3.24.838. Lapierre en Alpine zitten binnen een seconde en de beide Glickenhaus-bolides zijn ook niet ver weg, waardoor de race behoorlijk spannend kan worden.

Succes voor Frijns

In de LMP2-klasse is de pole-position veroverd door Robin Frijns in de #31 WRT-Oreca. Frijns was maar liefst 1.3 seconde sneller dan Norman Nato, die in de zusterauto de tweede tijd neerzette. Zo heeft dus ook WRT een front row lock-out te pakken. De Portugezen Filipe Albuquerque en Antonio Felix da Costa waren voor respectievelijk United Autosports en Jota goed voor de tweede startrij.

In de GTE-Pro is het Corvette dat met beide wagens vooraan start. Nick Tandy was de snelste met een 3.49.985 en teamgenoot Antonio Garcia zat daar twee tienden achter. De Porsches van Frédéric Makowiecki en Laurens Vanthoor zaten eveneens binnen een seconde van snelste man Tandy. Voor Ferrari is de Hyperpole uitgelopen op een teleurstelling met beide wagens van AF Corse in de 3.51. In de GTE-Am is de pole wel voor de Italianen. Vincent Abril zette in die klasse de snelste tijd neer, voor Mikkel Jensen in de Kessel-Ferrari en Harry Ticknell in de inmiddels bekende Porsche van Patrick Dempsey.

Het feest in Le Mans gaat zaterdagochtend verder met de warm up-sessie, en om 16.00 uur wordt de vlag gezwaaid voor de start van de 24 uur.