De Toyota’s waren een groot deel van de wedstrijd erg aan elkaar gewaagd. Beide wagens lagen diverse keren aan de leiding van de race. De #7 Toyota van Mike Conway, José Maria Lopez en Kamui Kobayashi nam in de vroege ochtend een voorsprong toen de zusterwagen een langzame pitstop maakte en een beetje pech had met de timing van slow zones. Daardoor liep de voorsprong van het trio in de #7 op tot meer dan twintig seconden.

Nog voor het verstrijken van het zestiende uur kwam daar echter verandering in toen Lopez zijn wagen bij het uitkomen van Arnage stil moest zetten. Na een reset kon hij de wagen naar de pits brengen waar de wagen bijgetankt werd en softwarematig gepoogd werd de auto te herstellen. Dat lukte, maar de #7 verloor een ronde ten opzichte van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa in de #8. Conway, Lopez en Kobayashi slaagden er wel in om nog wat van hun achterstand goed te maken.

Brendon Hartley nam plaats in de #8 voor de laatste stints totdat de klok 16.00 uur sloeg. Een kwartier voor tijd kwam hij binnen voor een laatste portie brandstof en bij de voorlaatste stop werd uit voorzorg nog een band gewisseld, vermoedelijk vanwege een langzaam leeglopende band. Hartley kwam in de slotfase niet meer in de problemen en kreeg aan het eind van zijn 379ste ronde de finishvlag te zien. Voor Hartley was het zijn derde overwinning in Le Mans, Buemi boekte zijn tweede zege in de Franse klassieker en voor nieuweling Hirakawa was het zijn eerste. Op een kleine minuten eindigde de zusterwagen op de tweede plek. Toyota maakte in Le Mans zo haar problemen mee, maar de beide wagens kwamen zonder grote kleerscheuren door de wedstrijd.

Teambaas Jim Glickenhaus stond voor het eerst in de historie van zijn merk op het podium in Le Mans. Het trio bestaande uit Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux eindigde op de derde plek, vijf ronden achter de winnende Toyota. De #708 Glickenhaus werd eerder in de race opgehouden. In eerste instantie vanwege een sensorprobleem, die uit voorzorg vervangen werd. Halverwege de avond liep Olivier Pla kort na een pitstop een lekke achterband op waardoor hij spinde in Tertre Rouge. Pla bracht de wagen terug, maar de reparaties namen flink wat tijd in beslag. Pla, Romain Dumas en Felipe Derani verloren daardoor de aansluiting in de strijd om het podium, maar klommen in de laatste uren wel weer op naar de vierde plaats algemeen.

In een eerder stadium werd Alpine al uitgeschakeld voor de overwinning of een podium. Het team kreeg nog voor de race een aanpassing van de balance of performance waardoor de snelheid van de oude LMP1-wagen nog verder ingeperkt werd. Diverse incidenten zorgden ervoor dat Alpine geen moment in aanmerking kwam voor het podium. Op zaterdag moesten diverse onderdelen van de wagen vervangen worden, op zondagochtend maakte Mathieu Vaxiviere een schuiver mee in de eerste knik van de Porsche-bochten. Daarbij raakte de wagen opnieuw beschadigd. Alpine eindigde daardoor op de vijfde en laatste plaats in de Hypercar-klasse.

LMP2: IJzersterk optreden van Jota Sport, Kubica op podium

De strijd in de LMP2-klasse was gedurende de 24 uur van Le Mans het spannendste. In de tweede klasse zijn de wagens én coureurs erg aan elkaar gewaagd en dat kwam de amusementswaarde van de race – bij gebrek aan een echt gevecht om de algemene zege – ten goede. Voor topteams United Autosports en Team WRT werd de race al bij de start complex omdat ze een wagen verloren aan de voorkant van het veld. Prema Racing ging daardoor even aan de leiding met voormalig F1-coureur Robert Kubica, maar het ging al snel richting Jota Sport met de #38 bestuurd door Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa en Will Stevens.

Zij bouwden in de avond een flinke voorsprong op en hielden dat vast, ook toen de langzaamste coureur van het trio nog een aanzienlijk deel van zijn tijd moest invullen om aan zijn minimale tijd (6 uur) achter het stuur te komen. Gonzalez gaf het stuur met een voorsprong van anderhalve minuut over aan Stevens, die de laatste stints voor zijn rekening nam in de #38. De voormalig F1-coureur maakte met dertien minuten te gaan nog een laatste stop voor wat brandstof en bracht de wagen met een comfortabele voorsprong aan de finish. Voor Jota Sport was het de derde LMP2-overwinning in Le Mans, al was het elf jaar geleden dat het team nog eens onder haar eigen naam zegevierde.

Robert Kubica greep vorig jaar in de slotfase van de race naast succes in Le Mans, maar mocht deze keer wel naar het podium. De Poolse coureur eindigde samen met Louis Deletraz, al eens winnaar van de virtuele 24 uur van Le Mans, en Lorenzo Colombo op de tweede plek in de LMP2-klasse. Voor Prema werd het daarmee een geslaagd debuut in de 24 uur van Le Mans. Het feest voor Jota Sport was compleet met de aanwezigheid van nog een wagen op het podium. De #28 met Oliver Rasmussen, Ed Jones en Jonathan Aberdein eindigde op de derde plek, een puike prestatie voor de formatie uit Kent.

Tijmen van der Helm en Mathias Beche werkten samen met supersub Nyck de Vries een uitstekende wedstrijd af. Vanuit de achterhoede in de LMP2-klasse reden ze vlotjes naar voren en deden ze in de laatste uren mee om de podiumplekken. Dat was net te hoog gegrepen, maar Van der Helm eindigde in zijn tweede Le Mans-deelname net naast het podium op de vierde plek. Voor De Vries was het in zijn vierde deelname eveneens zijn beste resultaat in de Franse klassieker.

De vijfde plek in de LMP2-klasse was voor de #5 Team Penske, een mijlpaal voor Roger Penske die na jaren van afwezigheid terug was in Le Mans. Voor het team van The Captain was het meteen het laatste optreden van dit seizoen. De formatie richt zich vanaf nu op het nieuwe LMDh-project van Porsche, dat volgend seizoen tijdens de 24 uur van Daytona voor het eerst aan de start zal staan. Porsche en Penske keren dan ook met die LMDh terug in Le Mans.

Job van Uitert bracht de #65 Panis Racing-wagen op de twaalfde plek in de klasse aan de finish. Van Uitert had een vermakelijk gevecht met de #22 United Autosports, maar reed het laatste deel van de race in niemandsland door een langzame pitstop. Van Uitert bracht de wagen daarna zonder grote problemen aan de finish. De #44 ARC Bratislava-formatie met Bent Viscaal kwam op de 22ste plek aan de finish in de race.

Titelverdediger Robin Frijns eindigde de race vroegtijdig na een crash gedurende de ochtend. De #31 WRT-wagen die hij deelde met René Rast en Sean Gelael kon niet op eigen kracht terugkeren naar de pitbox.

GTE Pro: Porsche zwaait af met overwinning

De ACO maakte vrijdag in een persconferentie officieel bekend dat de 24 uur van Le Mans van dit weekend de laatste zou zijn voor de GTE Pro-klasse. Er is niet voldoende belangstelling voor deelname in 2023 en nog een jaar later gaat de klasse op in GT3 Premium. De laatste GTE Pro-overwinning in Le Mans was voor het Porsche GT Team met de #91, bestuurd door Gianmaria Bruni, Richard Lietz en Frederic Makowiecki.

De beide Ferrari’s van AF Corse waren op snelheid kansloos, maar bleven door pech van andere deelnemers en enkele goede strategische ingrepen toch aardig binnen bereik van de rest. Achter de winnende Porsche eindigden de beide wagens van Ferrari op de tweede en derde plek. De #51 van James Calado, Alessandro Pier Guidi en Daniel Serra eindigde op de tweede plek met de #52 van Antonio Fuoco, Davide Rigon en Miguel Molina op de derde plek.

De #92 Porsche eindigde op de vierde plek, twee ronden achter de zusterwagen van het fabrieksteam. Riley Motorsports, de enige privateer in de GTE Pro-klasse, eindigde op de vijfde plek.

De Corvettes waren de enige uitvallers in deze klasse. De #63 van Nick Catsburg, Antonio Garcia en Jordan Taylor deed dat in de vroege uren van zondagochtend door een technisch probleem terwijl de wagen op zaterdagavond al tijd verloor door een lekke band. De winstkansen van Corvette gingen zondagochtend helemaal in rook op toen Alexander Sims in de #64 getoucheerd werd door LMP2-coureur Francois Perrodo van AF Corse. Sims kwam hard in aanraking met de muur en moest de wedstrijd onmiddellijk staken, maar bleef wel ongedeerd.

GTE Am: Eindelijk een hoofdprijs voor Ben Keating

De GTE Am-deelnemers gedroegen zich een groot deel van de race voorbeeldig. Er waren wel degelijk incidenten, maar vooraan hielden de coureurs de wagen ferm tussen de witte lijnen. Dat veranderde in de laatste drie uren. De #77 Dempsey Proton bestuurd door Seb Priaulx kwam in de pits te staan toen de wielophanging van de Porsche beschadigd raakte. Priaulx raakte daardoor een kans op een podium kwijt. Op hetzelfde moment schoot de #79 WeatherTech Porsche rechtdoor in Maison Blanche. Thomas Merrill wist de wagen echter gauw weer in het rechte spoor te krijgen, maar het speelde de #33 TF Sport-formatie onder leiding van Ben Keating in de kaart.

Keating en zijn teamgenoten Marco Sorensen en Henrique Chaves bleven constant aan het front terwijl ook Andrew Haryanto in de #99 Hardpoint Porsche een fout maakte in de Dunlop-chicane. De Indonesische coureur kwam muurvast te staan in de grindbak en verspeelde daarmee zijn kansen op een podium. Keating en co bleven uit de problemen, Sorensen bracht de auto in de slotfase aan de finish. Voor Keating is het zijn eerste Le Mans-overwinning. In 2019 kwam hij samen met Jeroen Bleekemolen al eens als eerste aan de finish, maar de wagen werd toen na de technische keuring uit de uitslag gehaald.

De #79 WeatherTech Racing Porsche eindigde op de tweede plek met het trio bestaande uit Julien Andlauer, Cooper MacNeil en Thomas Merrill. De laatste podiumplek in GTE Am was voor de #98 Northwest AMR van Nicki Thiim, Paul Dalla Lana en David Pittard.

Renger van der Zande was de enige Nederlandse GTE Am-deelnemer. In de #66 JMW Motorsport Ferrari maakten zij voldoende mee op het Circuit de la Sarthe, maar Van der Zande bereikte met teamgenoten Mark Kvamme en Jason Hart de finish op de vijftiende plek. Van der Zande zal volgend jaar zijn opwachting in Le Mans maken met de LMDh van Cadillac, die eerder deze week onthuld werd.

In de 2022-editie van de 24 uur van Le Mans bereikten maar liefst 53 auto’s de finish, een record in de historie van het evenement.

Het WEC-seizoen gaat in het weekend van 8, 9 en 10 juli verder in Monza. De 24 uur van Le Mans viert volgend jaar haar honderdste verjaardag (1923-2023) op 10 en 11 juni.

Uitslag: 24 uur van Le Mans 2022