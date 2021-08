Toyota op koers voor Le Mans-zege, Bleekemolen moet strijd staken

De Toyota met startnummer 7 nam zaterdagmiddag vanaf pole-position meteen het heft in handen tijdens de start van de 89ste 24 uur van Le Mans. Nadat de zusterbolide met startnummer 8 bij de start werd getorpedeerd door de Glickenhaus met startnummer 708, kreeg de #7 Toyota direct anderhalve minuut voorsprong in de schoot geworpen.

In de nachtelijke uren kwam de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 8 terug in de race na een foutje van Kamui Kobayashi in Indianapolis en een ongelukkige timing van een pitstop tijdens een safety car-fase. De leiding moest zelfs even worden afgestaan aan de zusterbolide, maar bij zonsopkomst konden Kobayashi en teamgenoten Mike Conway en Jose Maria Lopez de orde herstellen. Het trio bouwde weer een aardige voorsprong op door wat kleine brandstofproblemen voor de #8 Toyota, die er zelfs voor zorgden dat Sebastien Buemi zijn auto even langs de kant moest zetten. Ook de #7 Toyota kreeg te maken met hetzelfde probleem, al is het issue volgens het Japanse merk zelf geen reden tot zorg.

Met nog drie uur te gaan is het verschil tussen de beide Toyota’s aanzienlijk. De derde plek is in handen van Alpine, dat op vier ronden achterstand op podiumkoes ligt met de #36 A380 Gibson. De beide Hypercars van Le Mans-debutant Glickenhaus zitten eveneens nog in de race.

Team WRT houdt 1-2 in LMP2

In de LMP2-klasse heeft Team WRT nog altijd stevig de touwtjes in handen. In de allereerste Le Mans-deelname van de Belgische renstal hebben Robin Frijns, Ferdinand Habsburg en Charles Milesi in de ORECA met startnummer 31 nog altijd ruim anderhalve minuut voorsprong op de zusterbolide met startnummer 41. Derde ligt de #28 ORECA van JOTA Sport. De strijd om de Pro/Am-zege bij de LMP2’s lijkt te gaan tussen Realteam Racing en DragonSpeed. Racing Team Nederland raakte nog verder op achterstand na een uitstapje van Giedo van der Garde op weg naar Tertre Rouge.

GTE Pro: Ferrari houdt Corvette op afstand

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar Photo by: Paul Foster

In de GTE Pro-klasse gaat de strijd om de zege nog altijd tussen Ferrari en Corvette. De #51 488 GTE Evo van AF Corse heeft ongeveer een halve minuut voorsprong op de #63 Corvette van Nick Catsburg De Italiaanse renstal besloot in de ochtend de remmen van de Ferrari te wisselen, al was die klus binnen een minuut gepiept. Problemen waren er voor de tweede AF Corse Ferrari met startnummer 52. De auto, die door een kapotte achterwielophanging eerder al op achterstand was geraakt, verloor nog meer tijd nadat deze in het negentiende uur getroffen werd door een kapotte rechter voorband. De derde plek is daardoor stevig in handen van de #92 Porsche 911 RSR-19, die al bijna een ronde achter de twee leiders in zijn klasse ligt.

Net als bij de GTE Pro’s gaat AF Corse ook in de AM-klasse nog altijd aan de leiding. Nicklas Nielsen, Francois Perrodo en Alessio Rovera hebben met de #83 Ferrari anderhalve minuut voorsprong op de TF Sport Aston Martin met startnummer 33.

Slecht nieuws was er in de AM-klasse voor Jeroen Bleekemolen. De #388 Ferrari van Rinaldi Racing moest de strijd staken na een crash in de Mulsanne-chicane. Voor Bleekemolen - die op het moment van de crash niet achter het stuur zat - kwam zijn zestiende Le Mans-deelname daarmee tot een vroegtijdig einde.

Finish in de regen?

Met nog drie uur te gaan is de finish in zicht van de 89ste 24 uur van Le Mans. Mogelijk volgt er nog een spannende ontknoping op het Circuit de la Sarthe, aangezien de weerradars nog de nodige neerslag voorspellen voor het laatste uur.