Toyota snel maar niet probleemloos in incidentrijke Le Mans-training

In de laatste sessie voor de Hyperpole van donderdagavond zette Kamui Kobayashi in de #7 Toyota GR010 Hybrid de snelste tijd neer. Met 3.26.796 was hij een halve seconde sneller dan dat hij gisteren rondging. Brendon Hartley zette de #8 daar pal achter met een persoonlijke toptijd van 3.27.115. Wel kwam Ryo Hirakawa in die wagen even langs de kant te staan met elektrische problemen, maar na een ouderwetse control-alt-delete-reset kon hij naar de garage rijden.

De wagens van Glickenhaus volgden met een 3.27.466 voor Oliver Pla in de #708, en een 3.28.073 voor Ryan Briscoe in de #709. Alpine, dat nogmaals extra vermogen heeft gekregen door de Balance of Performance, kan de aansluiting nog niet echt vinden en blijft de vijfde en laatste Hypercar. Ook kwam het Franse merk in de problemen en ging de wagen langzaam over het circuit.

In de LMP2 bleek de derde training een sessie van brokken maken. De #13 TDS Racing Oreca van Philippe Cimadomo ging er hard af in de Corvette-bocht na licht contact met Sean Geleal in de #31 WRT-wagen, met een rode vlag tot gevolg. Andere incidenten kwamen onder meer door een uitstapje van Reshad de Gerus in de wagen van Duqueine, een crash van Sebastian Page in de Graff-Oreca en een excursie door het grind van Miro Konopka in de wagen waar ook Bent Viscaal in rijdt. United Autosports was met beide wagens het snelste in de training, Robin Frijns werd derde in de #31 WRT.

Bij de GTE’s bleek Corvette opnieuw het snelst dankzij een 3.52.307 van Nick Tandy in de #64-auto. De #91 Porsche van Richard Lietz kwam binnen een halve seconde op de tweede stek terecht, gevolgd door de andere bolides van Corvette en Porsche. De fabriekswagens van Ferrari kwamen er donderdagmiddag niet aan te pas en werden vijfde en zesde. In de GTE-Am was Mikkel Pedersen de snelste in de #46 Project 1-Porsche, gevolgd door de TF Sport-Aston Martin van Henrique Chaves.

De volgende sessie op het Circuit de la Sarthe is de Hyperpole, en die is om 20.00 uur vanavond.