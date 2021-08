Toyota controleert bij zonsopkomst, Frijns leidt in LMP2

De twee Hypercars van Toyota zijn al sinds de start van de race een klasse apart, maar door een aanrijding met een van de Glickenhaus-bolides bij de start kwam de Toyota met startnummer 8 al vroeg op achterstand te liggen. De voorsprong van de #7 Toyota verdween in de nacht echter als sneeuw voor de zon – ook al was deze op een donker Circuit de la Sarthe nergens te bekennen.. Kamui Kobayashi verloor ruim twintig seconden na een foutje in Indianapolis, waarna de Toyota met startnummer 7 vanwege een safety car later nog meer tijd verloor in de pits. Het leidde na zo’n dertien uur racen tot een leiderswissel in het voordeel van de #8 Toyota.

De leiding van de #8 Toyota was van korte duur omdat Hartley niet de rondetijden kon rijden die hij zelf wilde. Het leidde uiteindelijk tot een wissel van een deel van het bodywork van de GR010 Hybrid en extra tijdverlies in de pits, waardoor bij zonsopkomst toch weer de Toyota met startnummer 7 aan de leiding kwam. Met nog acht uur op de klok is het verschil tussen de beide Toyota’s ongeveer een minuut.

De derde plek is op het moment van schrijven in handen van Alpine, al kijkt de LMP1-bolide met startnummer 36 al tegen een achterstand van vier ronden aan. Aan het begin van de nacht verloor Matthieu Vaxiviere in de eerste Mulsanne-chicane de controle over de A480 Gibson, die vervolgens vast kwam te staan in de grindbak. De derde plek ging daardoor enige tijd naar Glickenhaus, al kon Alpine deze al snel weer terugpakken nadat het blauwe prototype met startnummer 36 weer op weg was geholpen.

WRT 1-2 in LMP2

In de LMP2-klasse wordt de race na zestien uur gedomineerd door Le Mans-debutant WRT. De #31 ORECA van Robin Frijns heeft bij zonsopkomst ongeveer een minuut voorsprong op de zusterbolide met startnummer 41. Daarachter is Renger van der Zande namens Inter Europol Competition verwikkeld in een spannend gevecht om de derde plek. Racing Team Nederland jaagt in de LMP2-klasse op de derde plaats in de Pro/Am-divisie. De knalgele ORECA van Racing Team Nederland heeft in het donker flink wat achterstand opgelopen nadat deze twee keer vast kwam te staan in de grindbak.

Problemen waren er in de nacht ook onder andere voor de #22 United Autosports-ORECA van Fabio Scherer, die van de baan ging op het moment dat hij derde lag. Ook de LMP2-bolide van Jan Magnussen vloog van de baan na een aanvaring met de #26 G-Drive ORECA van Roman Rusinov in Arnage. Magnussen verloor even later nog meer tijd toen de Deen in Tertre Rouge een klapband kreeg met de High Class Racing-ORECA, die hij onder meer deelt met zijn zoon en voormalig F1-coureur Kevin Magnussen.

Ferrari vs Corvette in GTE Pro

In de GTE Pro-klasse gaat de strijd om de overwinning nog altijd tussen Ferrari en Corvette. De #52 Ferrari van AF Corse kan de zege echter vergeten nadat Miguel Molina de 488 GTE Evo in het vijftiende uur met een kapotte achterwielophanging in de pits moest parkeren. De leiding is nog altijd in handen van de zusterbolide met startnummer 51, al staat deze vol onder druk van de Corvette met startnummer 63. Mede dankzij ijzersterke rondetijden van Nick Catsburg – die in het donker met een 3.48.429 een nieuw baanrecord reed – blijft de strijd tussen Ferrari en Corvette razend spannend.

De derde plek is in handen van de Porsche met startnummer 92. De #79 WeatherTech Porsche ligt uit de race: een crash van Cooper Macneil in de Ford-chicane zorgde aan het begin van de nacht voor onherstelbare schade aan het chassis.

Net als in de GTE Pro-klasse, gaat AF Corse ook in de GTE AM-klasse aan de leiding. De #83 Ferrari leidt voor de Aston Martin met startnummer 33, die in het donker wel hard in aanraking kwam met de bandenstapels. Felipe Fraga ging in de eerste Mulsanne-chicane in de fout, maar kon zijn weg dus wel vervolgen.