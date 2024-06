Toyota bovenaan in VT4 op nat Le Mans, Frijns derde met BMW

Door de uitgestelde Hyperpole als gevolg van reparaties aan de vangrails langs de baan werd ook de vierde en laatste vrije training uitgesteld met een halfuur. Deze begon nu om 22.30 uur, maar zou wel zoals gebruikelijk een uur duren. Wat er nu anders was dan voorgaande sessies? De baan was bij aanvang op sommige plekken nat, want het was vlak voor de training begonnen met druppelen. Het was bovendien met 20 graden asfalttemperatuur en 17 graden buitentemperatuur weer wat afgekoeld in Le Mans.

Vroeg in de sessie wisten meerdere teams, waaronder de polesitter #6 Porsche Penske, een stop/go-penalty van 5 minuten moesten inlossen en zo dus kostbare baantijd verloren. De wisselvalligheid op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe zorgde voor de nodige uitdaging, maar tot echt grote problemen leidde het niet. Wel nam naarmate de tijd verstreek de regen en dus de uitdaging toe, wat Sarah Bovy van de Iron Dames bewees met een kort uitstapje door de grindbak van bocht 1. Voor de coureurs is het mogelijk wel kostbare ervaring, aangezien er met name op zondag de nodige regen verwacht wordt.

Onder deze verraderlijke omstandigheden tekende de #8 Toyota voor de snelste tijd: 3.29.451. De verschillen aan de top waren echter zeer klein: de top-vijf werd gescheiden door minder dan twee tienden van een seconde. De #50 Ferrari kwam het dichtst bij de tijd van Toyota, gevolgd door de #20 BMW, #92 Peugeot en #15 BMW. Voor Nyck de Vries verliep de sessie niet vlekkeloos: hij verremde zich bij Mulsanne en moest gebruik maken van de brede uitloopstroken aldaar. Zijn team kwam tot de tiende tijd. De #3 Cadillac van Renger van der Zande besloot de laatste vrije training als zeventiende. De polesitter en #2 Cadillac kwamen deze sessie niet in actie: hun auto's moesten na de Hyperpole naar de scrutineering.

In de LMP2-klasse voerde United Autosports de boventoon. De #23 was daarbij de snellere van de twee met een rondetijd van 3.37.121. De #24 Nielsen Racing wist als enige een 1-2 voor United Autosports te voorkomen, want zij waren ruim vier tienden sneller dan de #22 United Autosports. De best geklasseerde Nederlander was Bent Viscaal in de #9 Proton Competition: zij eindigden op P8. Nicky Catsburg en Job van Uitert moesten genoegen nemen met respectievelijk de twaalfde en vijftiende tijd. Bij de LMGT3's tekende #87 Akkodis ASP Lexus voor de snelste tijd: 3.58.755. De #95 United Autosports McLaren en #77 Proton Competition Ford maakten de top-drie compleet. Het team van Morris Schuring werd veertiende, Larry ten Voorde's team moest het doen met de zeventiende tijd.

Vrijdag komen de 62 teams niet in actie op het circuit. Dan gaat alle focus uit naar de beroemde parade door Le Mans. Op zaterdag zal dan om 16.00 uur het startsignaal gegeven worden door Zinédine Zidane voor de 92ste 24 uur van Le Mans.

Uitslag VT4 Le Mans

Uitslag volgt.