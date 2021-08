Toyota aan kop na chaotisch eerste uur op Le Mans

Vanwege de regen koos de wedstrijdleiding ervoor om de 2021-editie van de 24 uur van Le Mans achter de safety car van start te laten gaan. Na twee geneutraliseerde rondjes werd het hele veld onder aanvoering van polesitter Mike Conway losgelaten. In de #7 Toyota GR010 Hybrid had Conway een goede start, maar datzelfde kon niet gezegd worden van stalgenoot Sebastien Buemi. De Zwitser werd in de Dunlop-chicane namelijk aangetikt door Olivier Pla in de #708 Glickenhaus. Het leverde Pla een tijdstraf van 10 seconden en een beschadigde neus op. Buemi zakte door de spin ver terug en moest zijn auto tevens kortstondig langs de kant van de baan parkeren voor een reset. Het leverde Buemi direct al een achterstand van anderhalve minuut op.

Door de problemen voor de #8 Toyota kon Nicolas Lapierre profiteren in de #36 Alpine, totdat ook de Fransman in de fout ging. Na een spin in Indianapolis kwam Lapierre dwars op de baan stil te staan, maar gelukkig kon de Alpine wel door alle auto’s ontweken worden en zijn weg al snel weer vervolgen. Het leverde Conway echter direct een riante voorsprong op in de #7 Toyota, gevolgd door de #709 Glickenhaus van Richard Westbrook.

Felix da Costa leidt in LMP2, De Vries en Van der Garde goed vertrokken

LMP2-polesitter Antonio Felix da Costa kon profiteren van de problemen voor de LMH’s. Na een solide eerste stint lag de Portugees knap tweede overall, een halve minuut achter de leidende Toyota van Conway. Nyck de Vries is na het openingsuur de best geklasseerde Nederlander in de #26 G-Drive. De kersvers Formule E-kampioen knokte zich onder andere ten koste van Le Mans-debutant Robert Kubica naar een tweede plek in de LMP2-klasse en een vierde plek overall na het eerste uur. Giedo van der Garde stuurde de #29 ORECA van Racing Team Nederland vanaf de zestiende startplek in zijn klasse naar de derde plek bij de LMP2’s.

Corvette aan kop in GTE Pro

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Tommy Milner, Nicholas Tandy, Alexander Sims Photo by: Paul Foster

Ook bij de GTE’s verliep het eerste uur van de race chaotisch. Polesitter Maxime Martin zakte terug in de GTE Pro-klasse nadat hij met de #72 HubAuto Porsche in aanraking was gekomen met de #48 ICEC Sport LMP2 van Patrick Pilet. De beide Corvette’s voelden zich als een vis in het water op de natte baan en grepen een vroege 1-2, maar zakten terug naarmate de baan opdroogde. De beide Ferrari’s van AF Corse namen de leiding over, maar een betere pitstop bezorgde Tommy Milner na het openingsuur alsnog de leiding in de #64 Corvette C8.R. Miguel Molina volgde op de tweede plek in de #52 Ferrari. Laurens Vanthoor lag na het eerste uur derde in de #79 WeatherTech Porsche.

In de GTE Am-klasse greep Antonio Fuoco de leiding in het eerste uur. De Italiaan ging met de #47 Ferrari 488 GTE Evo voorbij aan polesitter Julien Andlauer in de #88 Dempsey Proton Porsche. Na de eerste serie pitstops was het echter de #83 AF Corse Ferrari die aan kop reed in de AM-klasse. Nicklas Nielsen had na het eerste uur 10 seconden voorsprong op Andlauer. De #80 Iron Lynx Ferrari van Matteo Cressoni volgde op de derde plaats.