Met een buitentemperatuur van 28 graden en asfalttemperaturen van 46 graden waren de omstandigheden vergelijkbaar met de rest van de week, al zou er - als we de voorspellingen mogen geloven - in het weekend van tijd tot tijd wat regen kunnen vallen. Toyota opende de eerste vrije training, meteen een belangrijke omdat de kwalificatie vanavond om 19.00 uur begint, als snelste. Jose Maria Lopez stuurde de #7 Toyota GR010 Hybrid in 3.28.290 rond over het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Die tijd bleef lang staan, totdat Kamui Kobayashi in de tweede helft van de drie uur durende training die tijd aanscherpte: 3:27.875. In de slotfase van de training was het toch de zusterauto met startnummer 8 die de snelste tijd noteerde met Brendon Hartley achter het stuur: 3.27.742. Voor Toyota, dat voor deze race 37 kilogram meer met zich meedraagt dankzij de nieuwe Balance of Performance, was het met deze 1-2 een perfecte start.

De #2 Cadillac Racing was dankzij Earl Bamber de nummer drie in deze training. Hij kwam slechts twee tienden tekort voor de snelste ronde. Daarachter was het een Porsche-feest met de #75 en #6 Porsche Penske Motorsport op vier tienden van de #8 Toyota. Voor Peugeot, dat dit jaar voor het eerst sinds 2011 op het hoogste niveau opereert in de 24 uur van Le Mans, was de training ook bemoedigend na een valse start in het World Endurance Championship. Zij kwamen met de #94 en #93 9X8 tot de zesde en zevende tijd, waarmee ze de #50 Ferrari 499P achter zich wisten te houden. Renger van der Zande reed deze sessie niet, maar zijn team kwam in de #3 Cadillac tot de negende tijd. Glickenhaus was op P11 en P13 terug te vinden terwijl Vanwall zich zorgen mag maken: zij waren langzamer dan twee LMP2's en kwamen tot een 3.34.923.

In de LMP2-klasse was het Jota met Pietro Fittipaldi achter het stuur die de snelste tijd noteerde. De Braziliaanse Haas F1-reserve noteerde een rondetijd van 3.34.579. Kort daarachter stond de #37 Cool Racing met Malthe Jakobsen. De best geklasseerde Nederlander in de LMP2's was Robin Frijns, die namens Team WRT op de zesde plaats eindigde. Giedo van der Garde had in de #39 Graff Racing LMP2 geen perfecte middag. De Nederlander kreeg binnen het eerste uur van de training al een stop/go-penalty van vijf minuten vanwege het overschrijden van de track limits. Zijn team sloot de sessie af op de zestiende plaats.

In de GTE Am-klasse was Marco Sorenson in de #55 GMB Motorsport Aston Martin de snelste: 3.55.020. Dat team had een ruime marge van drie tienden naar de #86 GR Racing Porsche 911 RSR en bijna een halve seconde naar de #72 TF Sport Aston Martin. Nog vóór de GTE Am's was het de 'Innovative Car' van Hendrick Motorsports, dat met een aangepaste Next Gen Cup-auto van de NASCAR Series meedoet aan de langeafstandsklassieker. Jenson Button was in die auto de snelste van de drie coureurs met een 3.49.475 en kon met gemak de GTE's voorbij scheuren op de rechte stukken.

Onderbreking na stevige crash

De vrije training werd na iets minder dan anderhalfuur stilgelegd na een stevige crash voor de #777 D'Station Racing met Casper Stevenson achter het stuur. Hij verloor de controle over de Aston Martin GTE op weg naar Tertre Rouge en knalde tegen de vangrail. Hij stuiterde terug de baan op, waar Nicky Catsburg in de Corvette hem nog net kon ontwijken maar de LMP2 van Tower Motorsports, met Steven Thomas achter het stuur, knalde vol op de auto. Beide coureurs waren in orde.

In de slotfase volgde nog een rode vlag voor gecrashte #33 Corvette Racing van onder meer Catsburg. Teamgenoot Nicolas Varrone verloor de controle in Tertre Rouge en knalde zijwaarts tegen de bandenstapels aan. Het wordt dus een stevige klus voor dat team om de auto op tijd gereed te krijgen voor de kwalificatie.