Toch 50.000 fans welkom bij 24 uur van Le Mans

Vorig jaar werd de 24 uur van Le Mans achter gesloten deuren gehouden, maar dat zal dit jaar veranderen. Om toegang te krijgen tot het circuit moet men bij de entree het nieuwe coronapaspoort tonen. Het betekent dat aanwezigen volledig gevaccineerd moeten zijn, een negatief resultaat van een PCR-test hebben of aantonen dat ze in de afgelopen zes maanden van COVID-19 hersteld zijn en daarom immuun zijn.

In een verklaring laat de organisator weten: “Door de capaciteit te verkleinen en de invoering van het coronapaspoort, kunnen we een hoogwaardig evenement veilig organiseren.” Daarentegen zijn de testdag en de technische keuring in aanloop naar de klassieker niet toegankelijk voor publiek. De campings worden op de woensdag voor de race beperkt geopend. Er worden geen concerten gehouden, ook zal de jaarlijkse kermis ontbreken op het Circuit de la Sarthe.

De algemene kaartverkoop begint op 21 juni om 10.00 uur lokale tijd. Leden van de ACO kunnen hun tickets vanaf 17 juni al reserveren. Mocht de race om wat voor reden niet doorgaan, zullen tickethouders het aankoopbedrag terugkrijgen.

In totaal zijn er 62 inschrijvingen voor de 24 uur van Le Mans, die dit jaar op 21 en 22 augustus gehouden wordt.