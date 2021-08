Tijdschema 24 uur van Le Mans: wanneer wordt er gereden?

Afgelopen weekend werd er tijdens de officiële testdag al gereden op het Circuit de la Sarthe. Deze week begint de actie op woensdag met een lange vrije training tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Om 19.00 uur wordt er tijdens de kwalificatie bepaald wie er zich plaatst voor de 'Hyperpole' die op donderdag wordt verreden. In die sessie strijden 23 wagens - de 5 Hypercars en de 6 beste wagens uit de andere klassen - om de pole-position en gaan zij op zoek naar de ultieme ronde. In de late avond is er nog een vrije training die belangrijk is voor amateurcoureurs, want zij moeten voorafgaand aan de race uren in het donker maken.

Op donderdag wordt er wederom begonnen met een drie uur durende vrije training, waarna het om 21.00 uur tijd is voor de korte Hyperpole-sessie. Nadat de polesitters bekend zijn wordt er wederom nog twee uur getraind.

Op zaterdag wordt er, tussen al het geweld in het voorprogramma met onder meer de Road to Le Mans-wedstrijd, nog een korte warm up van een kwartier verreden. Om 16.00 uur gaan de lichten uit voor de race en 24 uur later weten we wie de eerste winnaar is op Le Mans in het Hypercar-tijdperk.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2021:

Dag Sessie Tijd Woensdag 18 augustus Vrije training 1 14.00 - 17.00 uur Woensdag 18 augustus Kwalificatie 19.00 - 20.00 uur Woensdag 18 augustus Vrije training 2 22.00 - 00.00 uur Donderdag 19 augustus Vrije training 3 14.00 - 17.00 uur Donderdag 19 augustus Hyperpole 21.00 - 21.30 uur Donderdag 19 augustus Vrije training 4 22.00 - 00.00 uur Zaterdag 21 augustus Warm up 11.30 - 11.45 uur Zaterdag 21 augustus - zondag 22 augustus Race 16.00 - 16.00 uur