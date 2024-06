Tijden 24 uur van Le Mans 2024: Het volledige tijdschema

De 24 uur van Le Mans is een van de hoogtepunten van de autosportkalender. De langeafstandsklassieker op het Circuit de la Sarthe brengt jaarlijks honderdduizenden fans op de been om van dichtbij te kunnen genieten van de actie. Dit jaar maakt de LMGT3-klasse zijn debuut op Le Mans terwijl ook de LMP2-klasse weer even terugkeert. Bovendien pakken de Hypercar-teams uit met extra deelnames, waardoor er maar liefst 23 Hypercars op de inschrijflijst staan.

Het tiendaagse festijn begint al op 7 en 8 juni met de gebruikelijke scrutineering op Place de la République in hartje Le Mans. Een dag later volgt al een belangrijke sessie: de eerste vrije training, ook wel bekend als testdag. Speciaal voor deze testdag heeft de DTM zijn programma voor Zandvoort aangepast, om het voor bijvoorbeeld de BMW-coureurs mogelijk te maken deel te nemen aan deze test. Coureurs moeten minstens tien ronden afwerken op het 13,626 kilometer lange circuit om groen licht te krijgen voor deelname aan de race. De testdag is opgesplitst in twee delen: in de ochtend gaat VT1 om 10.00 uur van start. Deze sessie duurt drie uur en zal dus om 13.00 uur afgelopen zijn. VT2 volgt later op de dag, van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Op maandag 10 en dinsdag 11 juni is het even wat rustiger op het circuit, maar op woensdag 12 juni wordt het feest weer hervat. Dan begint om 14.00 uur de eerste echte vrije training van de week met een duur van drie uur. Om 19.00 uur gaat het dan al direct om de knikkers: dan loopt de klok voor één uur voor de kwalificatie. De coureurs strijden hier om een plekje in de Hyperpole van donderdag. De top-acht van elke klasse kan zich een dag later opnieuw melden om voor de pole in eigen klasse te gaan. De woensdag is dan nog niet voorbij, want van 22.00 uur tot 00.00 uur is het tijd voor de tweede vrije training.

Donderdag 13 juni keren de 62 teams om 15.00 uur weer terug op de baan, dit keer voor de derde vrije training. Dit is het voorgerecht voor de Hyperpole, die om 20.00 uur afgetrapt wordt en een halfuur duurt. In totaal komen hier dus 24 auto's in actie: 8 Hypercars, 8 LMP2's en 8 LMGT3's. Bij de LMGT3-klasse moeten de amateurs instappen. Na de Hyperpole volgen nog wat festiviteiten op de startgrid voor de polesitters van de drie klassen, maar daarna hoeven de coureurs niet lang stil te zitten. Opnieuw kunnen de coureurs vanaf 22.00 uur kennismaken met de baan in donkere omstandigheden voor de vierde vrije training. Deze laatste training duurt één uur.

Vrijdag 14 juni staat in het teken van de parade in Le Mans en andere activiteiten voor de fans op het circuit van Le Mans, waarbij het circuit ook geopend wordt voor een wandeling. Dit gebeurt wel pas na de Fun Cup, waarin 118 Volkswagen Beetles 4 uur lang tegen elkaar racen. De aanloop naar de 24 uur van Le Mans is volgepakt met supportklassen. Op zaterdag 15 juni komen de Lamborghini Super Trofeo, Road to Le Mans in actie als voorprogramma van de 24 uur van Le Mans. Om 12.00 uur is er dan tijd voor een korte warm-up van 15 minuten. Vervolgens vinden de gebruikelijke tradities plaats waarna oud-voetballer Zinédine Zidane om 16.00 uur de startvlag mag zwaaien om de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans in gang te zetten. Een etmaal later zullen de winnaars bekend zijn.

Tijdschema 24 uur van Le Mans