OTD: Hülkenberg maakt Alonso jaloers met Le Mans-zege

In het seizoen 2015 kondigde Porsche aan dat het net als Audi met drie wagens aan de start zou komen in Frankrijk. Hoewel Porsche meer dan genoeg eigen GT-coureurs had om uit te kiezen, gingen er ook de nodige geruchten dat een grote ster aangetrokken zou worden. In de eerste instantie werd er gemikt op Fernando Alonso. De gesprekken met de toenmalig McLaren-coureur verliepen goed, maar Honda, destijds de motorleverancier van het Britse Formule 1-team, sprak zijn veto uit omdat het Japanse merk niet wilde dat de Spanjaard voor een andere fabrikant zou uitkomen.

Dit maakte de weg vrij voor Nico Hülkenberg, die zelf contact opnam met Porsche om tot een deal te komen. Toenmalig Porsche LMP1-chef Andreas Seidl was onder de indruk. “Hij doet het niet voor het geld, maar gewoon omdat hij het heel graag wil en zeer geïnteresseerd is in het WEC. Hij heeft de goede houding en weet dat het een grote uitdaging gaat worden, zo midden in het seizoen,” aldus de Duitser, die tegenwoordig de teambaas is van het Formule 1-team van McLaren.

2015 was een van de weinige jaren waar de kalenders van de F1 en het WEC het toestonden om een eenmalig uitstapje naar Le Mans te maken. Druk werd het wel voor Hülkenberg. Samen met teamcollega’s Nick Tandy en mede-rookie Earl Bamber werd er een hoop getest. Ze maakten hun racedebuut in de 6 uur van Spa, de traditionele voorbereidingswedstrijd voor Le Mans. Die race ging niet zoals gepland. Tandy kwam vroeg in de wedstrijd in botsing met een GTE Porsche en de wedstrijd was daarmee praktisch al voorbij. Het trio werd nog wel zesde, zij het op drie rondes achterstand.

Geen hoge verwachtingen

Ondanks dit alles ging Hülkenberg met veel vertrouwen naar Le Mans. De competitie was groot. Het LMP1-veld bestond uit drie Audi’s, twee Toyota’s en drie Porsches. “Ik ga erheen als rookie, zonder veel ervaring, dus ik wil er open ingaan, goed presteren en vooral genieten”, zegt de Duitser voor de race. “Ik wil natuurlijk heel graag winnen, maar we moeten realistisch blijven.”

2015 was het tweede jaar van het 919 Hybrid-project van Porsche. Het team was gebrand om voor het eerst in bijna twee decennia weer eens te winnen op Le Mans. De grote focus lag op de voltijdse inschrijvingen, de #17 en de #18. De druk was dus groot voor Hülkenberg en zijn #19-team om toch mee te kunnen. “Er werd niet heel veel van ons verwacht,” vertelde Hülkenberg enkele jaren later. “We zaten in de derde auto, we waren redelijk vrij. We namen het serieus, maar we wilden ook plezier hebben.”

De Duitser paste zich goed aan binnen zijn team. Voor hem was het delen van een auto iets nieuws. Volgens Nick Tandy was het aanpassen een van de sterke punten van Hülkenberg. “Hij was daar perfect in. Ik denk dat hij het hebben van teamgenoten erg leuk vond. Ik kan me voorstellen dat het in de Formule 1 redelijk gespannen is als een team uit twee coureurs bestaat met beiden een eigen wagen en een eigen kant van de garage. Hij was er erg bij betrokken en dat vond hij leuk. We moesten hem wat leren over sportscars, maar dat ging snel. Het was een leuke week, we hadden veel plezier.”

Slechte start

Neel Jani pakte de pole-position in de #18 en de kwalificatie mondde uit in een 1-2-3 voor Porsche. De #19 van Nico Hülkenberg stond als derde op de startgrid. Die derde plaats verloor de wagen vroeg in de wedstrijd. Tot overmaat van ramp kwam er een slecht getimede safety car waardoor de #19 nog meer terrein verloor. “Het voelde als: daar gaan we, we zitten al in de negatieve spiraal”, herinnert Tandy zich. In de nacht begon het er beter uit te zien. De setup werd verbeterd en Hülkenberg zette strakke rondetijden neer. Dit gaf Tandy weer hoop. “Nico pakte iets van twintig á dertig seconden terug op de leiders. Dat waren toen twee Audi’s en een Porsche. Ik kan me herinneren dat we er echt in gingen geloven.”

Nick Tandy nam het stuur over en zette een fantastische stint neer. Achteraf werd gezegd dat deze serie ronden de basis vormde voor de overwinning. Toen de zon weer opkwam, lag de #19 eerste met een stuk daarachter de #17. Deze Porsche 1-2 bleef tot aan het einde van de race in stand. Nico Hülkenberg mocht de Porsche 919 Hybrid over de finish rijden. Het was zijn eerste autosportoverwinning sinds 2009, en nog steeds is dit zijn meest recente winst. “Vandaag is de beste dag van mijn leven, mijn beste prestatie ooit”, vertelde de man uit Emmerik na de race. “Ik moet nog beseffen wat er gebeurd is, maar dat zal wel gebeuren in de komende dagen. Het was een fantastische ervaring. Ik ben blij dat ik het gedaan heb en meteen heb gewonnen.”

Alonso jaloers

Een aantal jaar later is Hülkenberg nog steeds vol van de mooie herinneringen. Niet alleen aan de overwinning, maar aan het hele evenement. “We hebben de race naar onze hand gezet. We hebben het op snelheid gewonnen. Het was zo gaaf, ik heb het niet willen missen. Om deze race met de vele emoties, veranderingen en het rijden in de nacht van zo dichtbij mee te maken, is gewoon fantastisch.” Hülkenberg werd de eerste actieve F1-coureur die de 24 uur van Le Mans won. Hij was een week later bij de Grand Prix van Oostenrijk hét onderwerp van gesprek. Het hele feest veroorzaakte toch wel de nodige jaloezie bij Fernando Alonso. Dat vertelde de tweevoudig wereldkampioen in 2018 toen hij begon bij het LMP1-team van Toyota. “In 2015 was ik zo dicht bij een zitje. Het deed pijn omdat Nico niet alleen stoeltje pakte, maar ook gelijk de trofee”, aldus Alonso.

Porsche wilde Hülkenberg terug hebben voor 2016, maar dat ging niet door. Porsche besloot nog maar twee wagens in te zetten en er was een clash tussen de kalenders van de F1 en het WEC. De focus bleef voor Hülkenberg ook altijd op de Formule 1. “Het was voor mij een zes maanden-project. Er was een begin en een einde. Het was erg intens en super leuk, maar het zou niet permanent worden.”

Inmiddels zijn we aanbeland in 2020. Nico Hülkenberg zit zonder Formule 1-stoeltje. Velen vragen zich af of hij in de toekomst teruggaat naar Le Mans, om voor een tweede overwinning te gaan en daarmee te laten zien dat hij nog altijd een coureur is om rekening mee te houden. De toekomst zal het uitwijzen.