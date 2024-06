Teleurstelling bij Alpine in 24 uur van Le Mans: "Dit is wreed"

Alpine stond er goed bij in de kwalificatie en ving de race van de vijfde en negende startplek aan. Vanaf die posities kenden zij een redelijke start, al pakte een te vroege gok op de regenbanden verkeerd uit en verloren de #35 en #36 Alpine terrein in de toch al lastige race. Het leek verder allemaal zijn gang te gaan bij het merk dat groots uitpakte voor haar terugkeer in de topklasse van de 24 uur van Le Mans, maar in het vijfde uur van de race ging het plots snel fout. Eerst moest Ferdinand Habsburg zijn A424 langs de baan parkeren na een spectaculaire motorplof en niet veel later stond ook de #36 Alpine van onder meer Mick Schumacher in de garage. Dat leek een simpele controle, maar er was duidelijk meer aan de hand en zo viel ook de zusterauto uit.

"Deze dubbele uitvalbeurt is wreed, ook al wisten we dat de betrouwbaarheid een probleem kon vormen", zegt Alpine Endurance-teambaas Philippe Sinault. "Ondanks alle tests en simulaties is de werkelijkheid van de race het enige wat telt. We hebben aan het begin van dit seizoen geweldige dingen laten zien, het is dus des te teleurstellender en zorgwekkender dat we zo vroeg zijn uitgevallen. Maar we moeten naar de lichtpunten kijken en doorgaan. Deze week hebben we bevestiging gekregen dat onze auto snel is. We moeten blijven werken en onszelf oprapen en vooruitgang boeken, ook al lijdt nu het hele team."

Bruno Famin, die als vicevoorzitter van Alpine Motorsports het WEC-programma overziet, benadrukt dat deze 24 uur van Le Mans een steile leercurve zou vormen. "Maar dat verandert niks aan onze teleurstelling. We zullen de redenen voor deze mechanische problemen analyseren, zodat we volgend jaar sterker kunnen terugkeren", blijft Famin strijdvaardig. "Onze auto toonde een goede vorm deze week, we hebben dus een sterke basis om op voort te bouwen. Ik wil het hele team bedanken voor de toewijding, maar autosport is wreed. Daarom smaakt de zege zo zoet als dat gebeurt. Nu ik de tranen en teleurstelling op de gezichten zie deze avond, ben ik ervan overtuigd dat we van Alpine Endurance een team zullen maken dat in staat is om voor podiums en zeges te strijden."

Schumacher blij met behulpzame teamgenoten

Voor Alpine was het dus een pijnlijk eerste jaar in de 24 uur van Le Mans met de A424, maar voor debutant Mick Schumacher betekende de uitvalbeurt ook dat er niet veel te leren viel. Wel ziet de Duitser met F1-ambities genoeg lichtpunten. "Hier staan we dan, met een bedroefd gezicht", probeert Schumacher de terugblik nog licht te houden. "We hebben het net niet tot die zes uur gehaald. Tot dan toe waren we heel snel, dat is echt positief. We hadden een motorprobleem waardoor beide auto's helaas uitvielen. Maar ik focus me niet te veel op de negatieve aspecten, maar meer op het positieve. We hebben hier veel dagen rondgereden op dit circuit en hebben er veel van geleerd. Ik denk dat we als team zijn gegroeid. We hebben veel problemen achter ons liggen en zijn tot een punt gekomen dat we om de Hyperpole streden. We streden in de race tot dat moment ook om goede posities."

Persoonlijk was Schumacher ook tevreden over zijn eigen prestaties in de race en hoe hij deze heeft benaderd. Als team valt er echter nog wel wat te leren. "We moeten ervoor zorgen dat we als team zijnde begrijpen wat er is gebeurd, zodat we het voor de volgende keer kunnen oplossen. Hopelijk zien we in de toekomst de finish in deze race." Aangezien Schumacher nog altijd volop inzet op een F1-terugkeer, is het nog maar de vraag of de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher volgend jaar terugkeer op Le Mans. Voor nu wil hij Alpine dan ook bedanken voor de kans die hij heeft gekregen. "Alpine is zo goed geweest voor mij in deze eerste drie races en hebben me voorbereid op deze 'big one'. Dat waardeer ik echt. Met name mijn teamgenoten stonden dag in dag uit voor me klaar, wanneer we op de baan waren - of niet. Ze waren heel behulpzaam en probeerden me uit te leggen wat ik moest managen. Slaap is bijvoorbeeld een groot punt. En te proberen te focussen op je energie. Dat heeft echt geholpen, dat zij me dat soort dingen vertelden zodat ik niet blindelings dit zeer lange en vermoeiende weekend tegemoet ging", besluit Schumacher.