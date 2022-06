De stewards van de 24 uur van Le Mans melden dat Le Mans-rookie Philippe Cimadomo, die de TDS Oreca-Gibson 07 deelt met Tijmen van der Helm en Mathias Beche, niet voldoet aan de standaard om “veilig deel te nemen aan de rest van dit evenement”. WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas heeft de beslissing aangedragen bij de stewards: “Voor zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers”, staat geschreven in het rapport van de stewards.

Cimadomo was in de eerste vrije training op woensdag betrokken bij een incident met de #63 Chevrolet Corvette in de Dunlop Chicane en was volgens de stewards ook schuldig aan het veroorzaken van een ‘bijna-ongeluk’ bij de ingang van de pits in diezelfde sessie. Cimadomo crashte vervolgens in de derde vrije training in de laatste knik van de Porsche-bochten nadat hij een touché had met de #31 WRT Oreca van Sean Gelael.

Daarbij raakte de TDS-wagen zwaar beschadigd en heeft het team een nieuwe auto moeten opbouwen met een reserve monocoque. Cimadomo verweerde zich bij de stewards door te zeggen dat hij dit seizoen deelneemt in de European Le Mans Series en daar nog geen incidenten meegemaakt heeft. Hij noemde de incidenten in Le Mans ‘momentopnames’. “Hij verklaarde dat hij meer ervaring had opgedaan tijdens de trainingen en voelde meer vertrouwen om deel te nemen aan de race”, schrijven de stewards. “De stewards concluderen echter dat er een patroon ontstaan is en dat kan op dit moment niet genegeerd worden.”

Cimadomo heeft het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing. Het is niet duidelijk wat de uitsluiting van Cimadomo betekent voor de deelname van Van der Helm en Beche. Laatstgenoemde noteerde afgelopen zondag op de testdag nog de tweede LMP2-tijd in de ochtendsessie van de Le Mans-test en was afgelopen woensdag nog vijfde in de LMP2-klasse.

Het Franse TDS Racing heeft een lange geschiedenis in Le Mans. De formatie heeft succesvol wagens gerund onder haar eigen naam, maar kwam ook met G-Drive Racing en Racing Team Nederland in actie op het Circuit de la Sarthe.