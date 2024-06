Bij dat fietsongeluk heeft Mike Conway breuken opgelopen in zijn ribben en sleutelbeen. Toyota benadrukt in een mededeling dat de blessure niet ernstig is, maar de winnaar van de 24 uur van Le Mans van 2021 zal deze 92ste editie toch aan zich voorbij moeten laten gaan. In plaats daarvan krijgen Kamui Kobayashi en Nyck de Vries een oude bekende aan hun zijde: José María López. Hij heeft in het verleden namens Toyota deelgenomen aan het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. De Argentijn maakte in 2021 deel uit van het team van Conway, dat de race toen won.

"Toyota Gazoo Racing deelt Mike's oprechte teleurstelling over deze situatie en zal hem blijven steunen tijdens zijn reis terug naar volledige fitheid", valt in de verklaring te lezen. "Alle teamleden kijken ernaar uit om Mike - die sinds 2014 deel uitmaakt van de teamfamilie - zo snel mogelijk weer in de cockpit te zien." López zal zondag in de Toyota GR010 Hybrid stappen voor de Le Mans-test.

Toyota is blij dat het op de diensten van de voormalig LMP1-coureur kan rekenen, al helemaal omdat hij dit jaar oorspronkelijk al zou deelnemen in de LMGT3-klasse. Hij zou namelijk in de #87 Akkodis ASP Lexus RC F LMGT3 stappen naast Takeshi Kimura en Esteban Masson. "Toyota is Akkodis ASP zeer erkentelijk dat ze hem hebben vrijgesteld van zijn LMGT3-verplichtingen", laat het Japanse team weten. Wie López moet vervangen bij Akkodis ASP, is nog niet bekend.

Voor Conway begint nu een herstelperiode. Toyota wil nog niet zeggen wanneer zij verwachten dat de 40-jarige zal terugkeren, al hopen zij uiteraard dat dit 'zo snel mogelijk' zal gebeuren. Hij is bovendien niet de eerste coureur die vanwege een blessure moet afhaken voor deze 24 uur van Le Mans. Doriane Pin van de Iron Dames liep gekneusde ribben op en zal dus niet langszij Sarah Bovy en Michelle Gatting kunnen rijden. Daar is Rahel Frey aangewezen als vervanger. De 24 uur van Le Mans start zaterdag 15 juni om 16.00 uur.