Buemi leidt Toyota 1-2 in avondtraining op Le Mans

Na de kwalificatiesessie eerder op de avond werd de woensdag in Le Mans afgesloten met de tweede vrije training, waarin de coureurs voor het eerst dit jaar de kans kregen om ook in het donker hun rondjes te rijden op het Circuit de la Sarthe. Dat liep niet voor iedereen even vlekkeloos. Zo zorgde AF Corse-coureur Daniel Serra – eerder op de dag nog de snelste in de kwalificatie in de GTE Pro-klasse – halverwege voor een rode vlag, nadat hij zijn Ferrari met een kapotte voorband langs de baan had moeten parkeren.

Een tweede rode vlag zorgde tegen het einde van de sessie voor een vroegtijdig einde van de vrije training. Robby Foley was in Tertre Rouge hard in de bandenstapels gevlogen, waarbij de #46 Porsche van Team Project 1 flink wat schade opliep.

Toyota 1-2

Tussen de onderbrekingen door had Sebastien Buemi de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 8 in 3.29.351 rond het ruim dertien kilometer lange Circuit de la Sarthe gestuurd, waarmee de Zwitser 0.387 sneller ging dan stalgenoot Kamui Kobayashi in de #7 Toyota. Het leverde het Japanse merk voor het eerst deze week een 1-2 op in de tijdenlijsten. De #708 Glickenhaus eindigde de dag op de derde plek dankzij een 3.30.112, gevolgd door de Alpine A480-Gibson en de tweede Glickenhaus met startnummer 709.

In de LMP2-klasse bezorgde voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson het team van JOTA Sport de eerste plek in de tijdenlijsten. De Brit klokte met de #38 ORECA een 3.32.390, waarmee hij twee tienden sneller was dan de #70 Realteam-ORECA van Norman Nato, die afgelopen zondag nog de Formule E-finale in Berlijn won. Nyck de Vries, die in de Duitse hoofdstad de Formule E-titel pakte, zat er met de vierde tijd opnieuw goed bij namens G-Drive Racing. De Nederlander gaf 0.022 toe op Filipe Albuquerque, die daarmee namens United Autosports de top-drie completeerde. De vijfde tijd ging naar Ben Hanley, die vlak voor het einde van de sessie met de #21 DragonSpeed wel rechtdoor was geschoten in Indianapolis. De Brit kon de auto echter op eigen kracht terugbrengen naar de pits.

Vanthoor bovenaan in GTE Pro, Bleekemolen tweede in GTE AM

#79 Weathertech Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Cooper MacNeil, Earl Bamber, Laurens Vanthoor Foto: Marc Fleury

Bij de GTE’s ging de snelste tijd naar Laurens Vanthoor, die de #79 WeatherTech Porsche naar een 3.49.454 stuurde. De Belg was daarmee 0.920 sneller dan Fred Makowiecki in de Porsche met startnummer 92. De derde plek bij de GTE Pro’s ging ondanks een lekke band halverwege naar de #52 AF Corse Ferrari. De 488 GTE Evo keerde na de problemen niet meer terug op de baan.

In de GTE AM-klasse stond de #88 Dempsey-Proton Porsche aan het einde van de dag bovenaan. Julien Andlauer was een halve seconde sneller dan de #388 Rinaldi Racing Ferrari van Jeroen Bleekemolen, die daarmee keurig tweede was. Riccardo Pera maakte de top-drie compleet in de #56 Porsche van Team Project 1, die de dag in tegenstelling tot de zusterbolide met startnummer 46 wel zonder kleerscheuren doorkwam.

Donderdag gaat de actie weer verder op het Circuit de la Sarthe. Om 14.00 uur gaat de derde vrije training van start, alvorens in de avond nog de hyperpole-kwalificatie en de vierde en tevens laatste oefensessie worden verreden.

Uitslag tweede vrije training