Vettel heeft plannen voor F1 dit jaar: 'Moeten zien of dat gebeurt'

Sinds zijn test met de Porsche 963 LMDh op het circuit van Aragon nemen de geruchten over een terugkeer van Sebastian Vettel in de autosport toe. Voor de 24 uur van Le Mans is er nog plek voor de 36-jarige Duitser, maar hij wordt ook in verband gebracht met het Mercedes-zitje van Lewis Hamilton voor 2025. Vettel heeft al toegegeven dat er contact is geweest met teambaas Toto Wolff, maar niet concreet over die kwestie. Een terugkeer in de autosport en de Formule 1 specifiek, is volgens hem vooral een familiekwestie. "Soms is het alsof een kind zegt: 'Papa, doe dat niet. Dan ben je zo lang weg'", zegt Vettel tegen RTL. "Ik heb echt van de afgelopen anderhalf jaar genoten met de kinderen en hopelijk hebben zij er ook van genoten."

"Misschien dat ik er anders over zal denken, maar het gaat allemaal heel goed op dit moment", vervolgt Vettel. "En natuurlijk is dat iets groots om mee om te gaan. Het speelt uiteraard in je hoofd en je denkt erover na. Maar het gaat dan om 24 races en ik weet van mijn tijd [in de F1] hoe ik het allemaal wil plannen en weet hoeveel er bij komt kijken. Het gaat dan om zo veel meer dan alleen die 24 races."

Vettel erkent bij RTL dat er contact is geweest met Wolff, maar hij doet ook nog iets anders uit de doeken. "Ik heb nog steeds plannen, hopelijk binnen de Formule 1 en dit jaar nog", aldus de viervoudig F1-kampioen, die verder geen details geeft over die plannen. "Het valt nog te bezien of dat gaat gebeuren. Dat is ook een reden dat ik met Toto heb gesproken, naast anderen. Natuurlijk hebben we het ook gehad over de situatie bij Mercedes, maar niet specifiek over het overnemen van het zitje."

Vettel nam na het seizoen 2022 afscheid van de Formule 1. Hij heeft sindsdien geen concrete plannen gehad om terug te keren in de autosport, maar nu hij al een tijdje zonder de F1 leeft, kent hij de voor- en nadelen daarvan. "Natuurlijk mis ik bepaalde dingen", geeft de voormalig Red Bull- en Ferrari-coureur toe. "Maar er zijn ook zaken die ik niet mis. Ik heb toen al gezegd dat ik niet wist of ik een punt zou bereiken dat ik zou zeggen dat ik terug wil keren. Op dit moment heb ik dat punt nog niet bereikt. Maar ik kan het nog steeds niet uitsluiten. Wie weet wat de toekomst brengt."