Leuk voor thuis: 1:1 schaalmodel van de Porsche 919 Hybrid

Heb je nog wat ruimte in je woonkamer - of een enorm grote vitrinekast natuurlijk - en ben je liefhebber van Porsche en Le Mans? Dan kan je begin oktober een leuke aanwinst op de kop tikken: een 1:1 schaalmodel van de Porsche 919 Hybrid. Het Duitse merk heeft in de succesjaren van de 919 Hybrid buiten de raceauto’s ook een aantal schaalmodellen geproduceerd. Deze werden tentoongesteld op beurzen en race-evenementen maar waren niet uitgerust met motor en aanverwante elementen. De body is gemaakt van glasvezel en gemonteerd op een stalen frame. Er zijn in totaal dertien van deze showmodellen geproduceerd, allen gebaseerd op de originele CAD-data van de LMP1-bolide en voorzien van de fameuze livery.

Bij RM Sothebys is van 6 tot 13 oktober een van deze modellen te koop via de veiling. Het betreft een model dat is uitgerust in de kleuren van het 2015-model, het jaar waarin Nico Hülkenberg, Nick Tandy en Earl Bamber de 24 uur van Le Mans wonnen.

Het is niet bekend wat het schaalmodel moet opbrengen. In april ging een vergelijkbaar model onder de hamer voor het luttele bedrag van 204.000 euro.